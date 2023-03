Pyo Ye Jin Diusulkan Bergabung dengan Kim Young Dae di Drama Baru The Moon that Rises in the Day

Pyo Ye Jin dan Kim Young Dae diusulkan dalam drama fantasi The Moon that Rises in the Day.

TRIBUNNEWS.COM - Pyo Ye Jin dikabarkan mendapat tawaran untuk pemeran utama wanita dalam drama The Moon that Rises in the Day.

Agensi Pyo Ye Jin, Secret Entertainment telah memberikan terkait laporan tersebut dan masih dalam proses diskusi.

Jika Pyo Ye Jin menerima tawaran tersebut, dia akan bekerja bersama Kim Young Dae yang juga mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama pria.

Dikutip dari MyDramaList, Drama The Moon that Rises in the Day adalah drama fantasi yang diambil dari cerita webtoon populer yang berjudul sama karya milik Hye Yoom.

Drama ini akan menceritakan bercerita tentang perjalanan cinta menyayat hati yang tersimpan selama 1500 tahun.

Berkisah tentang seorang pria yang waktunya terhenti dan seorang wanita yang dapat melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa kini.

Pyo Ye Jin dikabarkan akan berperan sebagai Kang Young Hwa.

Dia adalah reinkarnasi ke-19 dari Han Rita yang memiliki cinta bertepuk sebelah tangan untuk Han Min Oh.

Han Min Oh adalah karakter yang ditawarkan kepada Kim Young Dae.

Pyo Ye Jin dan Kim Young Dae di drama mendatang The Moon that Rises in the Day

Belum ada detail resmi tentang tanggal tayang perdana dan saluran siaran dari K-drama ini mendatang.

Diketahui Pyo Ye Jin saat ini sedang membintangi K-drama Taxi Driver Season 2 bersama Lee Je Hoon , Kim Euisung, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram, dan Shin Jae Ha.

Dia juga merupakan bagian dari serial tvN Our Blooming Youth .

Jika ia memutuskan untuk membintangi The Moon that Rises in the Day, ini akan menjadi K-drama keduanya yang akan datang.

Dia juga akan membintangi serial The Devil .

Ini juga mungkin akan menjadi pertama kalinya Pyo Ye Jin sejak debut bahwa akan menjadi pemeran utama dalam kisah drama percintaan.

Pyo Ye Jin telah membintangi beberapa K-drama seperti Taxi Driver, VIP, What's Wrong with Secretary Kim, While You Were Sleeping, Fight for My Way, Marriage Contract dan lainnya.

