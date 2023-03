Daftar Drama Korea yang Dibintangi Han So Hee, Terbaru The Price of Confession

Inilah daftar drama Korea yang dibintangi oleh Han So Hee.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar drama Korea yang dibintangi oleh Han So Hee.

Han So Hee diketahui telah membintangi sejumlah drama Korea populer.

Terbaru drama Korea yang dibintangi oleh Han So Hee adalah The Price of Confession.

Dalam drama Korea The Price of Confession, Han So Hee akan beradu akting dengan Song Hye Kyo.

Dikabarkan, drama Korea The Price of Confession akan tayang pada 2023.

Daftar Drama Korea

Berikut daftar drama Korea yang dibintangi oleh Han So Hee, dikutip dari themoviedb:

- Reunited Worlds (2017) sebagai Lee SeoWon

- Money Flower (2017) sebagai Yoon Seo Won

- 100 Days My Prince (2018) sebagai Kim So Hye

- After the Rain (2018) sebagai Soo Jin

- Abyss (2019) sebagai Jang Hee Jin

- The World of the Married (2020) sebagai Yeo Da Gyeong

- Nevertheless (2021) sebagai Yoo Na Bi