Lirik Lagu Sorry, Heart - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Sorry, Heart yang dinyanyikan oleh boyband Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria di bawah naungan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul On The Way pada 30 Mei 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio lagu ini sudah diputar lebih dari 1,8 juta kali pada Rabu (22/3/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 33 detik ini diluncurkan menjadi bagian dari album repackage kedua NCT Dream, yang bertajuk Beatbox.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Sorry, Heart yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Foto-foto NCT Dream di Majalah Mens Non-No Edisi Maret 2023

Lirik Lagu Sorry, Heart - NCT Dream

[Verse 1]

Wae irido swipge torajineunji?

Nae mami jagaseo neomu hansimhaji?

Don't go, jom simhaetdeon geol ara

Tto huhoe gadeugin nal yongseohal su inni

[Pre-Chorus]

Eotteoke neol bolkka?

Bamsae dwicheogin mamui jogakdeul

Banjjagiji ana

Nan algo inneunde naega hal su inneun geon

I'm sorry, geu malppuniran geol

[Chorus]

Tell me, why I let you down?

Any chance I get, I'm breaking down

Jalmosin geol da aneunde, wae himdeun geolkka?

To tell you that I'm sorry, heart

[Post-Chorus]

Na-na-na, ooh-ooh-ooh-ooh, hmm-hmm

Na-na-na, ooh-ooh-ooh-ooh, hmm-hmm

[Verse 2]

Neon hangsang nae gyeotе isseul georan

Geurеon nae yoksimi neoreul jichige mandeun geolkka

Goun chereul geolleo

Jeokdanghan daneoman chatgo isseo (Yeah-eh-eh-eh)

Bokjapan pinggyeui mal (Ooh-ooh)

[Pre-Chorus]

Nan algo itjana

Naega haeya haneun geon

I'm sorry (Sorry), geu malppuniran geol

(Naegen geu malppuniran geol)

[Chorus]

Tell me, why I (Tell me why I)

Let you down? (Let you down)

Any chance I get, I'm (Yeah-eh)

Breaking down (Breaking down, breaking down, yeah)

Jalmosin geol da aneunde (Aneunde), wae himdeun geolkka?

To tell you that I'm sorry, heart

[Post-Chorus]

Na-na-na, ooh-ooh-ooh-ooh, hmm-hmm (Tell you that I'm sorry)

Na-na-na, ooh-ooh-ooh-ooh, hmm-hmm (Hmm)