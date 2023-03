Alshad Ahmad Dituding Hamili Nissa Asyifa, Nisya Ahmad Beri Dukungan: Support dan Doa yang Terbaik

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Alshad Ahmad menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir.

Alshad Ahmad diduga telah melakukan pernikahan dengan mantan pacarnya, Nissa Asyifa dan tidak lama kemudian menceraikannya.

Di mana saat publik mengetahui kabar ini, Alshad Ahmad masih menjadi kekasih Tiara Andini.

Hingga saat ini, Alshad Ahmad pun juga belum memberikan klarifikasinya di depan media akan fakta yang mengejutkan publik tersebut.

Nisya Ahmad, adik dari Raffi Ahmad dan sekaligus sepupu dari Alshad Ahmad juga turut mengomentari atas kasus yang menimpa sang YouTuber tersebut.

"Sebenarnya, aku nggak tahu sih masalah itu."

"Cuma keluarga selalu support dan doain yang terbaik untuk Alshad," ungkap Nisya Ahmad dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat (24/3/2023).

Dalam kesempatan yang sama, suami dari Nisya Ahmad, yakni Andika Rosadi mengaku memang jarang bertemu dengan Alshad Ahmad.

Andika Rosadi suami dari Nisya Ahmad memberikan doa terbaik untuk kasus Alshad Ahmad.

Dalam masalah ini, Andika Rosadi memiliih untuk mendoakan yang terbaik bagi keduanya.

"Pokoknya kita doain lah untuk Alshad."

"Untuk keluarga untuk semua, untuk ceweknya juga."

"Pokoknya kita doain lah semuanya bisa selesai dengan baik," tandas Andika Rosadi.

Kisah cinta Alshad Ahmad dan Tiara Andini pun kini menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Alshad Ahmad diduga diam-diam menikah dengan mantan pacarnya, Nissa Asyifa saat berstatus sebagai kekasih Tiara Andini.

Diketahui, Alshad Ahmad dan Tiara Andini mulai berpacaran pada Maret 2022.

Kisah cinta mereka berawal dari kolaborasi di konten YouTube.

Alshad Ahmad mengaku dalam konten chat mengenal Tiara Andini saat datang ke acara musik.

Dari situ, keduanya menjadi dekat dan beralih ke DM (Direct Message) Instagram.

Di mata Alshad Ahmad, Tiara Andini adalah sosok kekasih yang berbeda.

Pasalnya, sebagai teman wanita Tiara Andini bisa diajak ngobrol panjang lebar dengan orang tuanya.

"Pertama kali, aku punya teman cewek bisa ngobrol banyak sama bapak ibu," cerita Alshad Ahmad dikutip dari YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo yang tayang Selasa, 14 Maret lalu.

"Yang dulu-dulu (mantan pacar) nggak kayak gitu, cuma sampai salam doang," sambung Alshad Ahmad.

Namun, dalam podcast bersama Denny Sumargo tersebut Alshad tak ingin membahas lebih dalam terkait perihal asmaranya.

Lantaran menurut Alshad soal percintaan sudah termasuk dalam ranah privacy.

Pasca dugaan pernikahan dan perceraian Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa terkuak, tanggal jadian dan status hubungan sang YouTuber dengan Tiara Andini pun jadi sorotan.

Tiara Andini sempat dikabarkan putus dari Alshad Ahmad pada November 2022.

Kabar tersebut terkuak saat Tiara Andini menyinggung tentang perselingkuhan.

"Anjingnya orang orang kok pada pinter dah? Anjingku malah selingkuh," cuit Twitter Tiara Andini pada 1 November 2022.

Belakangan ini diketahui, Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa menikah pada 30 September 2022.

Dari salinan putusan Mahkamah Agung diketahui Nissa Asyifa sedang hamil delapan bulan saat menikah.

Kemudian, pada 11 November 2022, Alshad Ahmad mengajukan gugatan itsbat nikah dan talak cerai dengan Nissa Asyifa ke Pengadilan Agama Bandung.

Hasil Itsbat-Nikah mengukuhkan pernikahan Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa secara resmi pada 30 November 2022.

Setelah itu, proses perceraian Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa berlanjut dan diselesaikan secara verstek pada 2 Desember 2022.

Kemudian, pada Januari 2023, Tiara Andini mengunggah foto bersama Alshad Ahmad dan Selen.

Dalam keterangannya, Tiara Andini menyambut tahun 2023.

"2022 we met and that was the beginning of everything. We had learn a lot from 2022 and so many good memories here, grateful and blessed. 2023 try to be much more better and we hope the best for 2023."

"(2022 kami bertemu dan itu adalah awal dari segalanya. Kami telah belajar banyak dari tahun 2022 dan begitu banyak kenangan indah di sini, bersyukur, dan diberkati. 2023 berusaha menjadi jauh lebih baik dan kita berharap yang terbaik untuk 2023)," tulis Tiara Andini.

