Lirik dan Terjemahan Lagu Rover - Kai EXO, Trending di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Rover yang dinyanyikan Kai EXO, dalam artikel berikut ini.

Lagu Rover milik Kai EXO kini tengah trending di YouTube.

Dirilis pada 13 Maret 2023, video klip lagu Rover telah tembus 13 juta kali.

Lagu ini masuk dalam mini album ke-3 Kai bertajuk Rover.

Baca juga: Kai EXO Bakal Comeback Solo Pada Maret 2023

Lirik dan Terjemahan Lagu Rover - Kai EXO:

Come on and hashtag me

Ayo dan tag aku

naege jipjunghae neon

Kau, fokuslah padaku

naegen iksukae ne pyojeongi

Aku sudah terbiasa dengan raut wajahmu itu

gami an japil geol

Aku tak punya perasaan

gasipgeoril chaja hemaeineun nege

Padamu yang berkeliaran mencari sesuatu untuk digunjingkan

Bite back

Gigit kembali

Blah blah

geujeo irijeori nal heundeureo bwatja

Ya, coba saja untuk mengguncangku disana-sini

amu sanggwan eopseo banggwanhaneun gajja

Aku tak peduli, karena kau kepalsuan yang tengah mengawasi

seoro gadeon gireul georeo geunyang gakja

Ayo kita tetap berada di jalur kita sendiri

Take a ride with me

Berkendaralah denganku

neon jayuropgil wonhani

Apakah kau menginginkan kebebasan?

barami eodirodeun ikkeulji

Kemanapun angin menuntun kita

Stop ireumeun beoryeo

Berhenti, buang nama itu

Mr. Rover rover rover

Mr. Rover rover rover

I'm coming over over over

Aku datang, datang, datang

Call me Rover rover rover

Call me Rover rover rover

I’m coming over

Aku datang

ireumeun beoryeo Mr.

Aku membuang nama itu, tuan

meotdaero georeo nae tteutdaero

Aku berjalan sesuka hatiku, seperti yang ku mau

siseoneun neomgyeo ganeun daero

Biarkan saja pandangan itu berlalu begitu saja

Rover rover rover

Pengembara, pengembara, pengembara

I’m coming over over over

Aku datang dari jauh

neoui uisimeuro gadeuk chan jilmundeureun ije All stop

Semua pertanyaanmu yang dipenuhi keraguan itu, sekarang hentikan itu semua

gwaenhan ohaedeureun naeryeonwa

Singkirkan kesalahpahaman yang tak beralasan itu

We don’t need to be a chatterbox

Kita tak membutuhkan kotak obrolan

Take a ride with me

Berkendaralah denganku

neon jayuropgil wonhani

Apakah kau menginginkan kebebasan?

namani geugoseuro ikkeulji

Hanya aku yang akan menuntunmu ke tempat itu

Stop ireumeun beoryeo

Berhenti, buang nama itu

Mr. Rover rover rover

Tuan pengembara, pengembara, pengembara

I'm coming over over over

Aku datang dari jauh

Call me Rover rover rover

Panggil aku pengembara, pengembara, pengembara

I’m coming over

Aku datang dari jauh

ireumeun beoryeo Mr.

Aku membuang nama itu, tuan

meotdaero georeo nae tteutdaero

Aku berjalan sesuka hatiku, seperti yang ku mau

siseoneun neomgyeo ganeun daero

Biarkan saja pandangan itu berlalu begitu saja

Rover rover rover

Pengembara, pengembara, pengembara

I’m coming over over over

Aku datang dari jauh