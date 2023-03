Terjemahan Lagu Like Crazy - Jimin BTS: I'd Rather be Lost in the Lights

Lagu Like Crazy dibuat karena terinspirasi dari salah satu judul film favoritnya. Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Like Crazy dari Jimin BTS.

TRIBUNNEWS.COM - Member boy group BTS, Park Jimin resmi merilis album solonya yang bertajuk FACE hari ini, Jumat (24/3/2023).

Bersamaan dengan peluncuran album FACE, Jimin BTS juga merilis video klip lagu Like Crazy.

Diwartakan sebelumnya, album FACE berisikan tentang emosi Jimin selama pandemi.

Lagu Like Crazy dibuat karena terinspirasi dari salah satu judul film favorit Jimin.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Like Crazy - Jimin BTS:

[Verse 1]

She's saying

(Dia berkata)

Baby, saenggakaji ma

(Sayang, jangan pikirkan tentang itu)

There's not a bad thing here tonight

(Tak ada hal buruk di sini malam ini)

Baby, tteonado joa

(Sayang, tak apa jika kamu pergi)

Isseo jwo oneulkkajiman

(Tetap bersamaku, hanya hari ini)

Watch me go

(Lihat aku pergi)

Nal jeoksyeo bamsaedorok (Away)

(Buatku basah sepanjang malam)

Achimdo

(Juga pagi itu)