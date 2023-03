PUBG Mobile Hadirkan Keseruan 5 Tahun Anniversary di Lima Kota Besar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permainan video battle royale, PUBG Mobile akan merayakan Hari Ulang Tahun ke-5 bertajuk 5th Anniversary: High Five to Victory.

Acara puncak akan digelar pada 24-26 Maret 2023 di Jakarta, Surabaya, Samarinda, Medan, dan Makassar.

Serangkaian aktivitas seru telah dipersiapkan oleh PUBG Mobile untuk komunitas di Indonesia, seperti Gaming Experience Area, Influencer Fun Match, Stand Up Comedy Performance, hingga 2023 PMPL SEA Spring Watch Party.

Komunitas PUBG Mobile di Indonesia dapat mengunjungi Rolag Prapanca di Surabaya, Cafe Busan Area di Samarinda, Konawak Coffee di Medan, Goal Cafe di Makassar, dan Mall of Indonesia di Jakarta Utara untuk mendapatkan kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik.

Terkhusus di Mall of Indonesia, para penggemar dapat menikmati berbagai aktivitas seru yang berlokasi di Atrium 1.

Terdapat Gaming Experience Area di mana para pengunjung dapat mencoba memainkan PUBG Mobile untuk mendapatkan hadiah menarik.

Serta Merchandise Area di mana pengunjung dapat menukarkan in-game redeem code dengan merchandise eksklusif 5th Anniversary.

Para pengunjung juga dapat menyaksikan penampilan Stand Up Comedy dari Praz Teguh dan Beni, Fun Match antar influencer, konten kreator, dan pro player, serta babak Finals turnamen antar konten kreator World of Wonder.

Terakhir, para penggemar esports juga dapat menikmati keseruan nonton bareng turnamen 2023 PMSL SEA Spring sambil mendukung 6 tim perwakilan Indonesia, Bigetron Red Villains, Persija Evos, BOOM Esports, Alter Ego Ares, Rex Regum Qeon, dan Voin Esports.