BLACKPINK Dapat Tawaran Kolaborasi dengan Lady Gaga, Agensi Angkat Bicara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK kabarnya melakukan kolaborasi dengan penyanyi asal Amerika, Lady Gaga.

Dilansir dari Soompi, Selasa (28/3/2023), perwakilan dari YG Entertainment selaku agensi BLACKPINK menjelaskan, artisnya ditawari tampil dengan Lady Gaga di acara kepresidenan.

"BLACKPINK telah ditawari untuk tampil bersama Lady Gaga dalam rangka memperingati kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol ke Amerika Serikat. Kami sedang mempertimbangkan (awaran)," katanya.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat pada April.

Jika dikonfirmasi, BLACKPINK akan tampil di Stadion Foro Sol di Mexico City pada 26 April, saat makan malam kenegaraan antara Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

Sebelumnya pada 2020, BLACKPINK telah berkolaborasi dengan Lady Gaga untuk lagu Sour Candy.

Lagu ini masuk dalam album keenam Lady Gaga bertajuk Chromatica.

Lagu tersebut memulai debutnya di UK Official Singles Chart di No. 17, mengambil posisi No. 33 di Billboard's Hot 100, No. 25 di US Billboard Digital Song Sales Chart, dan No. 2 di chart Spotify Global Top 50.