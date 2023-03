Jisoo BLACKPINK Bocorkan Track List Album ME yang akan Dirilis 31 Maret, Flower dan All Eyes On Me

Jisoo BLACKPINK bocorkan track list di album perdananya, ME.

TRIBUNNEWS.COM - Jisoo BLACKPINK akhirnya membocorkan track list lagu di album perdananya bertajuk ME.

Bocoran itu diunggah oleh Jisoo BLACKPINK melalui akun Instagram pribadinya, @sooyaaa_ pada Senin (27/3/2023).

Tidak hanya Jisoo, akun official BLACKPINK, @blackpinkofficial juga turut mengunggah bocoran track list yang sama.

Album Jisoo BLACKPINK akan memuat dua lagu baru.

Dengan lagu utama berjudul Flower dan bside-nya berjudul All Eyes On Me.

- Flower

Lirik oleh: Vince, Kush, Vvn, Teddy

Komposer oleh: 24, Vvn, Kush

Aransemen oleh: 24

- All Eyes On Me

Lirik oleh: Teddy, Vince

Komposer oleh: Teddy, R.Tee, 24, Vvn

Aransemen oleh: 24, R.Tee

Untuk diketahui, Jisoo BLACKPINK akan resmi debut solo pada 31 Maret 2023, mendatang.

