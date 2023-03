Yonggi Mikama Senang Saling Cover dengan 3 Composers Lewat Live TikTok

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Yonggi Mikama merasa senang bisa berkolaborasi dengan 3 Composers dalam sebuah live TikTok.

Tak hanya kolaborasi, keduanya saling cover lagu masing-masing dalam kesempatan tersebut.

Mereka membawakan karya-karya hits mereka dengan iringan band unplugged secara live dan bisa berinteraksi langsung dengan penonton.

Baca juga: 3 Composers Gandeng Pesinetron Hana Saraswati Rilis Single Everything Is You

Yonggi Mikama dan 3 Composers yang sama-sama berada di bawah naungan AFE Records, membuka dengan penampilan Yonggi Mikama yang membawakan salah satu singlenya yang berjudul “No More Tonight”.

Dia juga menceritakan sedikit tentang proses pembuatan album perdana bergenre urban yang bertajuk “Yonggi Mikama, The Album”.

"Senang bisa bikin mini konser dengan TikTok Indonesia dan 3 Composers," ucap Yonggi Mikama kepada awak media, Selasa (28/3/2023).

Tak hanya bawa lagu sendiri, Yonggi juga membawakan cover lagu 'Diam Diam Suka' milik 3 Composers.

Setelahnya, giliran 3 Composers yang membawakan lagu milik Yonggi Mikama berjudul 'Sepimu Sementara'. Barulah kemudian mereka membacakan komen-komen penonton.

Acara dilanjutnya dengan menyanyikan lagu yang sempat viral di TikTok dan digunakan oleh ribuan akun 'Biar Mantan Tau'.