Lirik Lagu dan Terjemahan Do You Like Me - Daniel Caesar: I Hope You Like me

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Do You Like Me yang dipopulerkan oleh Daniel Caesar ini dirilis pada 27 Januari 2023.

Lagu ini dimulai dengan serangkaian pertanyaan yang dapat didengar Daniel Caesar menanyakan minat cintanya.

Berikut adalah lirik lagu Do You Like Me yang dipopulerkan oleh Daniel Caesar:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Let Me Go - Daniel Caesar: Youre Stuck In Your Ways

Do you like the way I talk to you?

Do I titillate your mind?

Gotta say I like your attitude

And I'd love to make you mine

But I gotta know

Do you really like me? Do you really like me?

Low on time, I'd like to make a move (Yeah)

Do you really like me? Do you really like me?

Yeah, we're still young, but for how many moons?

I guess we'll find out

I guess we'll wait and see

Know I like you, babe

I hope you like me

Worst case scenario, I get played ('Nario)

But hey, this ain't my first rodeo (Rodeo)

I hate that I'm so jaded

Yeah, it's cool, but overrated

I wanna be in love again, oh-oh

At first I was fucking your friend (Your friend)

But I wanted you

Are we wrong? I guess that depends (That depends)

Will we end up together?

Will you have my kids? You better

I wanna be in love again

I guess we'll find out

I guess we'll wait and see

Know I like you, babe

I hope you like me

Ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh

Terjemahan Bahasa Indonesia

Apakah Anda menyukai cara saya berbicara dengan Anda?

Apakah saya mengitilasi pikiran Anda?

Harus mengatakan saya suka sikap Anda

Saat aku pergi untuk menjadikanmu milikku

Tapi saya harus tahu

Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Apakah kamu benar-benar menyukaiku?

Tidak ada yang mengajari saya untuk bergerak (ya)

Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Apakah kamu benar-benar menyukaiku?

Ya, kami masih muda, tetapi untuk berapa bulan?

Saya kira kita akan mencari tahu

Saya kira kita sedang menunggu

Tahu aku menyukaimu, sayang

Saya harap Anda menyukai saya

Skenario kasus terburuk, saya dimainkan

Tapi hei, ini bukan rodeo pertamaku

Aku benci aku sangat letih

Ya, itu keren, tapi berlebihan

Aku ingin jatuh cinta lagi, oh-oh

Awalnya saya sedang bercinta dengan teman Anda

Tapi aku menginginkanmu

Apakah kita salah? Saya kira kami menjadi

Akankah kita berakhir bersama?

Maukah Anda memiliki anak -anak saya? Anda lebih baik

Saya ingin jatuh cinta lagi

Saya kira kita akan mencari tahu

Saya kira kita sedang menunggu

Tahu aku menyukaimu, sayang

Saya harap Anda menyukai saya

Ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh

(Tribunnews.com/Rinanda)