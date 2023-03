Lirik Lagu dan Terjemahan Let Me Go - Daniel Caesar: You're Stuck In Your Ways

Lirik lagu dan terjemahan Let Me Go - Daniel Caesar.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu yang berjudul Let Me Go ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh musisi kelas dunia, Daniel Caesar.

Karyanya yang satu ini menjadi bagian dalam albumnya yang bertajuk NEVER ENOUGH.

Lagu ini dirilis pertama kali pada tanggal 10 Februari 2023 yang lalu, tetapi video klipnya baru diunggah pada 14 Maret 2023.

Kali ini, lagu dan video klipnya sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Berikut ini adalah Lirik Lagu Let Me Go milik Daniel Caesar, lengkap dengan terjemahannya:

I'm tryna breathe, why won't you let me?

I'm tryna leave, please just forget me

Hand on the sleeve, our sun is setting

And hardly believe this got so messy

Ain't gon' sleep tonight

My dreams exhaust me

I'll be awake 'til the light

It's 'bout that time that I break away before our time expires

Baby, won't you let me go? Oh, oh