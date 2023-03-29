Lirik Lagu

Lirik Lagu dan Terjemahan Let Me Go - Daniel Caesar: You're Stuck In Your Ways

Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan Let Me Go yang dipopulerkan oleh Daniel Caesar.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Lirik Lagu dan Terjemahan Let Me Go - Daniel Caesar: You're Stuck In Your Ways
Tangkapan layar kanal YouTube Daniel Caesar
Lirik lagu dan terjemahan Let Me Go - Daniel Caesar. 

TRIBUNNEWS.COM - Lagu yang berjudul Let Me Go ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh musisi kelas dunia, Daniel Caesar.

Karyanya yang satu ini menjadi bagian dalam albumnya yang bertajuk NEVER ENOUGH.

Lagu ini dirilis pertama kali pada tanggal 10 Februari 2023 yang lalu, tetapi video klipnya baru diunggah pada 14 Maret 2023.

Kali ini, lagu dan video klipnya sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Berikut ini adalah Lirik Lagu Let Me Go milik Daniel Caesar, lengkap dengan terjemahannya:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Wont Live Here - Daniel Caesar: Yes I Know Sometimes I Hurt You

I'm tryna breathe, why won't you let me?

I'm tryna leave, please just forget me

Hand on the sleeve, our sun is setting

And hardly believe this got so messy

Ain't gon' sleep tonight

My dreams exhaust me

I'll be awake 'til the light

It's 'bout that time that I break away before our time expires

Baby, won't you let me go? Oh, oh

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Lirik Lagu
Daniel Caesar
Let Me Go
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