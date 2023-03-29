Lirik Lagu
Lirik Lagu dan Terjemahan Let Me Go - Daniel Caesar: You're Stuck In Your Ways
Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan Let Me Go yang dipopulerkan oleh Daniel Caesar.
Penulis:
Rinanda DwiYuliawati
Editor:
Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Lagu yang berjudul Let Me Go ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh musisi kelas dunia, Daniel Caesar.
Karyanya yang satu ini menjadi bagian dalam albumnya yang bertajuk NEVER ENOUGH.
Lagu ini dirilis pertama kali pada tanggal 10 Februari 2023 yang lalu, tetapi video klipnya baru diunggah pada 14 Maret 2023.
Kali ini, lagu dan video klipnya sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.
Berikut ini adalah Lirik Lagu Let Me Go milik Daniel Caesar, lengkap dengan terjemahannya:
Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Wont Live Here - Daniel Caesar: Yes I Know Sometimes I Hurt You
I'm tryna breathe, why won't you let me?
I'm tryna leave, please just forget me
Hand on the sleeve, our sun is setting
And hardly believe this got so messy
Ain't gon' sleep tonight
My dreams exhaust me
I'll be awake 'til the light
It's 'bout that time that I break away before our time expires
Baby, won't you let me go? Oh, oh