Lirik Lagu dan Terjemahan Here I Stand - TREASURE: Nagarete Tadoritsuita Today

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Here I Stand yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, TREASURE.

Lagu Here I Stand merupakan single terbaru TREASURE berbahasa Jepang.

Single Here I Stand memiliki durasi 3 menit 58 detik.

Lagu Here I Stand rencananya akan menjadi OST film anime Black Clover The Movie: The Wizard King's Sword.

Simak lirik lagu dan terjemahan Here I Stand yang dinyanyikan boyband TREASURE dalam artikel berikut:

Lirik

Itsuka

Yumemita ano hi ga

Mune no naka de hibiiteiru yo

Kotteta toki ga tokete ima

Nagarete tadoritsuita Today

Hajimari no sutaato rain

Issho ni ikou

You know I’m with you