Mark NCT Rilis Lagu Solo Kedua Bertajuk Golden Hour pada 7 April 2023

TRIBUNNEWS.COM - Mark Lee atau yang lebih dikenal dengan nama Mark NCT akan merilis lagu solo keduanya bertajuk Golden Hour.

Lagu Golden Hour yang dinyanyikan Mark itu akan dirilis pada 7 April 2023 pukul 16.00 WIB.

Kabar itu mencuat setelah member NCT, Jaemin tidak sengaja memberikan spoiler foto Mark untuk lagu Golden Hour pada Rabu (29/3/2023).

Unggahan Instagram Jaemin itu disinyalir diambil saat Mark tengah syuting video klip lagu Golden Hour.

"What are you doing?? @onyourm__ark ??(emoji telur ceplok) dan (emoji matahari terbit)??" tulis Jaemin.

Tak berselang lama, Mark juga mengunggah cuplikan video klip untuk lagunya, disertai dengan keterangan emoji telur ceplok.

Terlihat Jaemin turut serta dalam cuplikan video klip lagu Golden Hour yang diunggah oleh Mark.

Masih belum jelas peran Jaemin dalam lagu solo kedua milik Mark ini.

Lagu Golden Hour akan dirilis sebagai lagu ke-6 melalui SM Station NCT LAB.

Mengutip Naver, lagu ini akan ditemukan diberbagai situs musik, yaitu Melon, Flo, Genie, iTunes, Apple Music, Spotify, QQ Music, Kugou Music, dan Kuwo Music.

Sebelumnya, Mark telah merilis single solo pertamanya yang bertajuk Child melalui SM Station NCT LAB di bulan Februari 2022.

Sebagai informasi SM Station NCT LAB adalah proyek pengarsipan berbagai aktivitas musik NCT.

Tak hanya lagu grup NCT, SM Station NCT LAB juga menampung lagu solo anggota dan lagu yang dibuat sendiri.

Profil Mark Lee