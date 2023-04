Jimin BTS Batalkan Tampil Live di Inkigayo, Agensi Beberkan Alasannya

TRIBUNNEWS.COM - Jimin BTS membatalkan jadwal penampilan siaran langsungnya di acara musik SBS "Inkigayo" yang akan tayang Minggu (2/4/2023), hari ini.

Agensi BIGHIT MUSIC pun mengungkapan alasan batalnya penampilan Jimin BTS di Inkigayo.

Menurut pihak agensi, Jimin BTS membatalkan penampilannya karena jadwal yang bersamaan.

“Karena jadwalnya, ternyata dia tidak akan berpartisipasi dalam pertunjukan langsung 'Inkigayo'," jelas pihak agensi, dikutip dari Soompi.

Oleh karena itu, sebagai gantinya, pada acara tersebut nantinya akan ditampilkan pra rekaman Jimin BTS dengan lagunya "Like Crazy" selama pertunjukan.

Sebelumnya, Jimin BTS dijadwalkan tampil live di siaran 'Inkigayo' minggu ini, di mana judul lagu comeback-nya " Like Crazy " akan bersaing sebagai nominasi tempat pertama.

Baca juga: Album Solo Jimin BTS, FACE Cetak Rekor Penjualan 1,4 Juta Eksemplar di Minggu Pertama

Lagu Like Crazy Berhasil Raih Kemenangan di Acara M Countdown dan Music Bank

Pada acara musik Mnet "M Countdown", nominasi untuk tempat pertama adalah Jimin BTS dengan "Like Crazy" dan NMIXX dengan "Love Me Like This".

Setelah mencetak total 9.855 poin, Jimin BTS dinobatkan sebagai pemenang.

Jimin BTS mendapatkan kemenangan pertamanya untuk “Like Crazy”, dikutip dari Soompi.

Setelah memperoleh kemenangan, Jimin BTS memberikan pidatonya.

Dalam pidatonya, Jimin BTS mengucakpan terima kasih kepada para penggemar yang telah mendukungnya.

"Terima kasih. Mengikuti minggu lalu, terima kasih banyak telah memberi saya penghargaan sebesar itu. Saya datang ke siaran langsung hari ini sebagai kejutan jadi saya dengan tulus berterima kasih kepada penggemar saya untuk datang," kata Jimin BTS.

Walaupun tampak gugup, Jimin BTS berjanji akan menjadi diri sendiri yang terus berkembang ke depannya.