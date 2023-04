Profil Ryuichi Sakamoto, Musisi Asal Jepang merupakan Satu di Antara Pendiri Yellow Magic Orchestra

TRIBUNNEWS.COM - Ryuichi Sakamoto merupakan satu di antara komposer paling terkenal di Jepang.

New York Times menulis, Sakamoto juga termasuk di antara pendiri band tekno-pop Yellow Magic Orchestra.

Band tersebut menggubah soundtrack untuk film-film seperti "The Last Emperor" dan "The Revenant", "The Sheltering Sky".

Ia meninggal dunia di usia 71 tahun pada Selasa (28/3/2023).

Tetapi situs webnya membagikan kabar kematian sang musisi pada Minggu (2/4/2023).

Menurut pernyataan yang dibagikan di situs webnya, semasa hidup Sakamoto bertahun-tahun berjuang melawan kanker.

Komposer Jepang pemenang penghargaan Ryuichi Sakamoto memainkan piano akustik selama latihan konser media campurannya "Insen" di Auditorium Roma pada 22 Oktober 2005. Pertunjukan tersebut, kolaborasi langsung antara artis suara Jerman Carsten Nicolai (alias Alva Noto ) dan Sakamoto, menggabungkan piano akustik dengan musik elektronik. Pemrosesan digital dan instalasi video di atas panggung oleh Nicolai melengkapi frase piano Sakamoto yang elegan dalam dialog melodi, ritme, dan tekstur. FOTO AFP\ Tiziana FABI (TIZIANA FABI / AFP)

"Kami ingin membagikan satu di antara kutipan favorit Sakamoto," bunyi pernyataan itu.

"Ars longa, vita brevis." (Seni itu panjang, hidup itu singkat).

Selengkapnya, simak profil Ryuichi Sakamoto yang Tribunnews.com rangkum dari beberapa sumber berikut ini:

Masa kecil kaya budaya

Dikutip Crack Magazine, Sakamoto lahir pada 17 Januari 1952.

Sakamoto menikmati masa kecil yang kaya budaya, lapor NPR.

Ayahnya adalah editor novelis Jepang pascaperang seperti Kenzaburo Oe dan Yukio Mishima

Sakamoto belajar piano sejak usia dini, yakni usia 6 tahun.