Jimin BTS Puncaki Billboard Hot 100, RM dan J-Hope Ungkap Rasa Bangga

TRIBUNNEWS.COM - Idol K-pop, Jimin BTS mencetak sejarah setelah mendarat di posisi teratas Billboard Hot 100, peringkat lagu terpopuler di Amerika Serikat.

Lagu terbaru Jimin BTS, Like Crazy menembus posisi teratas di Billboard Hot 100, Senin (3/4/2023).

Capaian ini menjadikan Jimin BTS sebagai solois Korea pertama yang menjadi nomor 1 di Hot 100.

Melansir Soompi, untuk tangga lagu Hot 100 pada 8 April 2023, Like Crazy milik Jimin BTS telah memulai debutnya di nomor satu.

Like Crazy menjadi lagu solo kedua Jimin di Hot 100, setelah lagu pra-rilisnya yang bertajuk Set Me Free Pt. 2 memulai debutnya di No. 30 minggu lalu.

Like Crazy menjadi lagu keempat ciptaan RM yang menduduki puncak Hot 100, setelah My Universe, Butter, dan Life Goes On.

Sementara itu di Global 200 dan Global Excl. US, Like Crazy menempati posisi 2.

Sebelumnya, Billboard juga mengumumkan bahwa album solo pertama Jimin BTS, FACE menduduki peringkat ke-2 di daftar album terlaris pekan ini atau Billboard 200.

Itu merupakan peringkat tertinggi yang pernah dicapai seorang solois Korea Selatan di Billboard 200.

Menyusul debut bersejarah Jimin memuncaki peringkat di Billboard Hot 100, RM dan J-Hope BTS pun menunjukkan rasa bangganya.

Leader BTS, RM melalui Instagram Stories-nya menyampaikan rasa bangganya pada Jimin yang telah berhasil menempati posisi pertama Hot 100 terbaru.

"Aku bangga," tulis RM dengan menandai Instagram Jimin BTS.

Ungkapan rasa bangga RM BTS ke Jimin BTS. (Instagram @rkive)

J-Hope BTS juga terlihat menunjukkan rasa bangganya pada Jimin.

J-Hope membagikan postingan Billboard yang mengumumkan 10 besar Hot 100 minggu ini dengan menambahkan deretan emoji hati berwarna ungu.