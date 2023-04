Ahmad Dhani Ungkap Masih Berteman Baik dengan Once Mekel: Ribut soal Bisnis

Ahmad Dhani tegaskan masih berteman baik dengan Once Mekel.

TRIBUNNEWS.COM - Musisi Ahmad Dhani menegaskan bahwa masih berteman baik dengan Once Mekel walaupun ia telah melarangnya menyanyikan lagu Dewa 19.

Ahmad Dhani mengakui perseteruannya dengan Once Mekel hanyalah masalah bisnis.

Dia berdalih hal tersebut tidak akan mempengaruhi tentang hubungan persahabatannya.

“Saya sama Once itu ribut kan soal bisnis, ya it’s only a business. Jadi kalau berteman, ya biasa saja berteman. Enggak ada permasalahan,” kata Ahmad Dhani dikutip dalam YouTube Sambal Lalap, Rabu (5/4/2023).

“Kalau bisnis, ya beda lagi. Jadi it’s only about business, no hard feeling,” sambungnya.

Ahmad Dhani mengaku bahwa ia tidak pernah membahas masalah tentang konflik lagu, tatkala bertemu dengan pelantun lagu Dealova tersebut.

“Belum ada pertemuan. Kan kita omongin bisnis, ya, biarin aja bisnis,” ujarnya.

Ahmad Dhani lebih lanjut menyebutkan bahwa Once Mekel tidak pernah membayar royalti ketika membawakan lagu-lagu Dewa 19 saat dirinya tampil sebagai penyanyi solo.

Ia menuturkan bahwa royalti yang harus dibayarkan Once Mekel itu mencapai hingga miliaran rupiah.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2010-2022.

Suami Mulan Jameela itu menjelaskan jika royalti lagu bisa mencapai Rp 100 juta hanya untuk satu kali penampilan.

“Kami minta buktinya kalau sudah pernah bayar, sampai sekarang kan enggak ada buktinya."

"Nah, itu sudah bisa miliaran rupiah,” tandasnya.

Belum lama ini, Ahmad Dhani juga telah melarang Once mekel untuk membawakan lagu milik Dewa 19 di berbagai acara musik.