Jelang Fan Meeting, Kim Seon Ho Sapa Penggemar di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Korea Selatan Kim Seon Ho dijadwalkan menggelar fan meeting atau jumpa penggemar di Tennis Indor Senayan, Jakarta, pada 2-3 Juni 2023.

Menjelang fan meeting, Mecima Pro selaku promotor mengunggah sebuah video singkat yang memperlihatkan sang aktor menyapa penggemar di Jakarta.

"Halo fans Indonesia, saya aktor Kim Seon Ho," katanya sambil tersenyum, dikutip Rabu (5/4/2023).

"Untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada fans Indonesia, saya akan datang ke Jakarta untuk berjumpa dengan kalian!" lanjutnya.

Bintang drama Hometown Cha Cha Cha itu mengungkap sudah menyiapkan penampilannya untuk para penggemarnya di Jakarta.

"Tunggu sebentar lagi ya, dan nantikan kedatangan saya," ucapnya.

"Ayo kita bertemu di bulan Juni di Tennis Indoor Senayan," ungkapnya lagi.

Di akhir videonya, Kim Seon Ho juga mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia.

"Aku cinta kamu," tuturnya sambil menunjukkan tanda hati menggunakan ibu jari dan telunjuknya.

Sebagaimana diketahui, acara bertajuk "Kim Seon Ho Asia Tour 'One, Two, Three, Smile" digelar selama dua hari.

Awalnya Kim Seon Ho hanya menjadwalkan fan meeting sehari.

Namun karena antusiasme penggemar membludak, promotor menambah jadwal fan meeting menjadi 2 dan 3 Juni 2023.