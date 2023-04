Lirik Lagu dan Terjemahan Zero – NewJeans: See You Looking, Catch It, Here's Your Cola

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu girl group Korea Selatan yang sedang naik daun, NewJeans, baru saja merilis music video (MV) untuk lagu Zero pada Senin(3/4/2023), lalu.

Seperti diketahui, NewJeans terpilih sebagai global ambassadors terbaru Coca-Cola dan lagu Zero merupakan proyek kerja sama mereka.

Hanya dalam waktu 7 jam saja, MV Zero milik NewJeans sudah ditonton lebih dari 2 juta kali di kanal YouTube resmi mereka.

Lagu Zero sendiri memadukan berbagai musik yakni, pop, R&B, dan Jersey Club, serta melodi menyegarkan yang mengekspresikannya pesona NewJeans.

Berikut lirik lagu Zero milik NewJeans, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesianya:

Jeongmal jjarithaesseo eodiseonga

Naege wingkeuhan kkaman nundongja

Boy, your beautiful eyes got me lost now

Yeah, yeah

Kkamjjak nollage hagineun haedo

Jasinmanmanhan neoui geu taedo

Liked you from the get go

Coolhameun geudaero

Budamgameun jero

'Cause you know you're sparkling

Like a shooting star, I can see us going far

Eolmana sangkeumhalkka

We will pop up all around the world (World)

Mabeop gateun geol (geol)

I'm ready, let's go (Go)

You already know (Know, know, know)

That I don't ever want us to be

I don't ever want us to be

I don't ever want us to be apart, yeah

I don't ever want us to be

I don't ever want us to be apart

Ko-ko-ko-ko-ko-ko

Kokakolla masitda

Kokakolla masitda

See you looking, catch it, here's your Cola

See you looking, catch it, here's your Cola

Kokakolla masitda

Kokakolla masitda

See you looking, catch it, here's your Cola

See you looking, catch it, here's your Cola

Sasil gunggeumhaesseo

Jeogiseonga

Nae nune ttuideon kkaman ne geulja

Boy, your stylish glow up

Got me hooked now

Yeah, yeah

Saljjak jitgutge boigin haedo

Wanjeon daldalhan neoui geu aegyo

Liked you from the get go

Sweethameun geudaero

Burangameun jero

'Cause you know you're sparkling

Like a shooting star, I can see us going far

Eolmana sangkeumhalkka

We will pop up all around the world (World)

Mabeop gateun geol (geol)

I'm ready, let's go (Go)

You already know (Know, know, know)

That I don't ever want us to be

I don't ever want us to be

I don't ever want us to be apart, yeah

I don't ever want us to be

I don't ever want us to be apart

Ko-ko-ko-ko-ko-ko

Kokakolla masitda

Kokakolla masitda

See you looking, catch it, here's your Cola

See you looking, catch it, here's your Cola

Kokakolla masitda

Kokakolla masitda

See you looking, catch it, here's your Cola

See you looking, catch it, here's your Cola

Terjemahannya:

Itu benar-benar mendebarkan, di suatu tempat

Mata hitam yang mengedip padaku

Nak, matamu yang indah membuatku tersesat sekarang

Ya, ya

bahkan jika itu mengejutkan

Sikap percaya diri Anda

Menyukaimu sejak awal

Keren itu sama

beban nol