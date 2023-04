4 Aktor yang akan Bintangi Drama Baru Sparkling Watermelon, Ada Ryeoun hingga Shin Eun Soo

TRIBUNNEWS.COM - TvN telah mengkonfimasi pemeran utama dari drama korea Sparkling Watermelon mendatang.

Ryeoun, Choi Hyun Wook, Seol In Ah, dan Shin Eun Soo telah dipastikan akan membintangi drama Sparkling Watermelon (judul literal), pada Rabu (5/4/2023).

Dikutip dari Soompi, drama Sparkling Watermelon adalah sebuah drama fantasi yang menceritakan tentang seorang siswa laki-laki CODA (anak dewasa tuli).

Sebelumnya, dia tak sengaja melakukan perjalanan waktu melalui alat musik aneh yang berada di sebuah toko misterius.

Kemudian, di sanalah juga ia membentuk sebuah band Watermelon Sugar dengan pemuda misterius lainnya.

Drama ini akan digarap oleh sutradara Son Jung Hyun, yang sebelumnya telah sukses dalam beberapa drama seperti Should We Kiss First dan Mental Coach Jegal.

Sparkling Watermelon ini juga ditulis oleh Jin Soo Wan, penulis naskah yang telah sukses menulis beberapa drama seperti Kill Me Heal Me, The Moon Embracing the Sun, dan Chicago Typewriter.

“Kami berharap 'Sparkling Watermelon' akan menjadi sebuah drama yang dapat dihubungkan dan dikomunikasikan oleh masa lalu, saat ini, dan masa depan," ucap tim produksi.

"Tolong nantikan penampilan para aktor yang akan membuat karakter bersinar lebih cerah,” tambahnya dikutip dari laman Soompi, Jumat (7/4/2023).

Berikut ini adalah 4 Aktor yang akan membintangi drama tersebut:

Sparkling Watermelon (MyDramaList)

1. Ryeoun

Ryeon atau dengan nama asli Go Yoon hwan akan berperan sebagai Eun Gyeol.

Eun Gyeol menjalani kehidupan ganda, yang pada siang hari ia menjadi siswa teladan dan pada malam hari menjadi seorang gitaris band yang hebat.

2. Choi Hyun Wook