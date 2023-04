Lirik Lagu dan Terjemahan We Find Love - Daniel Caesar: You Don't Love Me Anymore

TRIBUNNEWS.COM - We Find Love adalah lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi R&B asal Amerika Serikat, Daniel Caesar.

Penyanyi dengan nama asli Ashton D. Simmonds, telah merilis lagu ini sebagai singel kedua dari albumnya yang bertajuk Freudian pada 2017, lalu.

Lagu ini dirilis berbarengan dengan lagu Daniel Caesar lainnya yang berjudul Blessed.

Berikut ini lirik dan terjemahan Blessed-Daniel Caesar :

You don't love me anymore

Kamu tidak mencintaiku lagi

Let's see how you like this song

Mari kita lihat bagaimana Anda menyukai lagu ini

I see you walking out that door

Aku melihatmu berjalan keluar dari pintu itu

Wonder why it took you so long

Bertanya-tanya mengapa Anda butuh waktu begitu lama

Ever since the day that I met you

Sejak hari aku bertemu denganmu

I knew you were the girl of my dreams

Aku tahu kamu adalah gadis impianku

But we could never be

Tapi kita tidak akan pernah bisa

You don't love me anymore

You don't love me anymore

Let's see how you like this song

Mari kita lihat bagaimana Anda menyukai lagu ini

We find love, we get up

Kami menemukan cinta, kami bangun

And we fall down, we give up

Dan kita jatuh, kita menyerah

We find love, we get up

Kami menemukan cinta, kami bangun

And we fall down, we give up

Dan kita jatuh, kita menyerah

You don't love me anymore

Kamu tidak mencintaiku lagi

Let's see how you like this song

Mari kita lihat bagaimana Anda menyukai lagu ini

You need someone you adore

Kamu membutuhkan seseorang yang kamu cintai

Find a place where you might belong

Temukan tempat di mana Anda mungkin berada

Ever since the day that I met you

Sejak hari aku bertemu denganmu

My world's been spinning out of control

Duniaku berputar di luar kendali

I just need you to hold

Aku hanya perlu kamu pegang

We knew we'd come around

Kami tahu kami akan datang

This thing called love comes crashing down now

Hal yang disebut cinta ini runtuh sekarang

Pieces all on the ground

Potongan semua di tanah

What once was lost cannot be found out

Apa yang dulu hilang tidak dapat ditemukan

We knew we'd come around

Kami tahu kami akan datang

This thing called love comes crashing down now

Hal yang disebut cinta ini runtuh sekarang

Pieces all on the ground

Potongan semua di tanah

What once was lost cannot be found out

Apa yang dulu hilang tidak dapat ditemukan

We knew we'd come around

Kami tahu kami akan datang

This thing called love comes crashing down now

Hal yang disebut cinta ini runtuh sekarang

Pieces all on the ground

Potongan semua di tanah

What once was lost cannot be found out

Apa yang dulu hilang tidak dapat ditemukan

Heaven help us, heaven help us, yeah

Surga bantu kami, surga bantu kami, ya

We're on our own

Kami sendiri

We find love, we get up

Kami menemukan cinta, kami bangun

And we fall down, we give up

Dan kita jatuh, kita menyerah

We find love, we get up

Kami menemukan cinta, kami bangun

And we fall down, we give up

Dan kita jatuh, kita menyerah

We find love, we get up

Kami menemukan cinta, kami bangun

And we fall down, we give up

Dan kita jatuh, kita menyerah

We find love, yeah, we get up

Kami menemukan cinta, ya, kami bangun

We fall down, we give up

Kita jatuh, kita menyerah

(Tribunnews.com)