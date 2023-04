Dibully karena Tubuhnya Kelewat Kurus, Putri Vania Unjuk Gigi sebagai Model

TRIBUNNEWS.COM - Putri Vania Salsabila menikmati perjalanan kariernya sebagai model profesional. Namun, di tengah jalan ia kena mental seiring perundungan yang dialaminya.

Karier modeling yang dibangun Vania sejak masih sekolah dasar terhenti ketika ia duduk di bangku SMA.

"Aku sempat down dikatain kurus dan enggak pantas (jadi model)," ucap Vania.

Ia memutuskan rehat untuk memulihkan mentalnya. Kemudian berpikir ulang sekaligus meyakinkan dirinya memang pantas menjadi model profesional meski diakuinya itu tak mudah.

"Berat banget, tapi i have to go," lanjut wanita 21 tahun itu.

Hal yang membuatnya yakin menjadi seorang model saat terpilih jadi wakil Banten untuk Putri Pariwisata Indonesia 2022. Sebagian netizen juga memberinya semangat dalam menapaki karier.

"Mereka bilang nggak apa-apa punya badan kurus selama itu menyehatkan," ucap Vania yang melanjutkan karier sebagai model saat kuliah.

Kini ia memilih tak ambil pusing dengan komentar miring warganet tentang fisik dan cara berpakaiannya.

"Aku suka photoshoot pakai pakaian terbuka, kadang netizen bilang 'pakai pakaian terbuka terus kalau photoshoot, memang buat apa sih?' tapi aku nggak pernah balas," kata Vania.