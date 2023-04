NCT DoJaeJung Rilis Film Musik Triangular Theory of Love, Jaehyun Unjuk Bakat Akting

NCT DoJaeJung rilis film musik untuk mini album Perfume, bertajuk Triangular Theory of Love. Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Belum lama ini boyband NCT DoJaeJung merilis film musik untuk mini album Perfume pada Minggu (9/4/2023) waktu setempat.

Film musik bertajuk Triangular Theory of Love itu memperlihatkan bakat akting member NCT DoJaeJung, yaitu Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo.

Triangular Theory of Love lebih menonjolkan akting Jaehyung, yang menggambarkan karakter tidak percaya pada keabadian.

Tetapi di dunia di mana semuanya mendingin, Jaehyun sangat bersemangat tentang cinta.

Jaehyun berpikir bahwa cinta adalah satu-satunya hal yang dapat membakar gairah selamanya.

Baca juga: Ciptakan Parfum Sendiri di Teaser Terbaru Album Perfume, NCT DoJaeJung Jelaskan Detail Aromanya

Berikut potret Jaehyun dalam film musik Triangular Theory of Love:

Jaehyun NCT - Jaehyun akting sebagai chef dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun akting sebagai chef dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jungwoo (kiri) dan Jaehyun (kanan) - Jungwoo dan Jaehyun akting sebagai chef dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun (kiri) dan Doyoung (kanan) - Jaehyun dan Doyoung akting sebagai chef dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Adegan selanjutnya menunjukkan Jaehyun mulai berpikir rasa cinta juga bisa menghilang.

Hal itu diperkuat dengan ungkapan yang diunggah di Instagram @nct_dojaejung.

"Bukankah cinta itu sama seperti hal-hal lain yang akan menjadi dingin kapan saja," bunyi keterangan yang menyertai foto Jaehyun.

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun - Dalam film musik Triangular Theory of Love, Jaehyun pernah mencintai seseorang wanita. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun - Dalam film musik Triangular Theory of Love, Jaehyun mulai berpikir cinta juga bisa mendingin. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun - Dalam film musik Triangular Theory of Love, Jaehyun mulai berpikir cinta juga bisa mendingin. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Setelah melalui banyak pertimbangan, Jaehyun mulai kembali mengejar cintanya dalam film musik tersebut.

"Di dunia yang semakin dingin, satu-satunya keberadaan ini yang bisa menyala selamanya," bunyi keterangan dalah unggahan foto Jaehyun.

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Jaehyun NCT - Jaehyun unjuk bakat akting dalam film musik Triangular Theory of Love. (Instagram @nct_dojaejung)

Di film musik berdurasi 4 menit 02 detik itu, juga menampilkan cuplikan lagu Kiss dan Can We Go Back.

Mengutip Naver, Can We Go Back adalah lagu bergenre R&B, menggambarkan orang yang ingin kembali ke masa lalu setelahn orang yang dicintai pergi.

Sementara Kiss adalah lagu R&B bertempo sedang dengan suasana mimpi yang mengesankan.

Liriknya mengisahkan perasaan jujur ​​​​dari seseorang yang ingin tetap bersama tanpa jatuh cinta pada orang lain.

Selain dua lagu di atas, mini album Perfume juga memuat empat lagu lainnya, yaitu Perfume, Dive, Strawberry Sunday, dan Ordinary.

Mini album perdana NCT DoJaeJung akan dirilis pada Senin, (17/4/2023) pada pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB di semua situs musik.

(Tribunnews.com/dian)