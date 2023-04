The Late Late Show Umumkan BLACKPINK sebagai Salah Satu dari 3 Tamu Terakhir di Carpool Karaoke

Stasiun TV CBS mengumumkan BLACKPINK akan tampil dalam segmen Carpool Karaoke program The Late Late Show with James Corden.

TRIBUNNEWS.COM - Stasiun TV CBS mengumumkan BLACKPINK akan tampil dalam segmen Carpool Karaoke program The Late Late Show with James Corden.

BLACKPINK bakal jadi salah satu dari tiga tamu terakhir yang bakal tayang dalam segmen Carpool Karaoke.

Mengutip Soompi, dalam segmen Carpool Karaoke, James Corden mengajak bintang tamu berkeliling sambil menyanyikan lagu hits mereka bersama.

Carpool Karaoke Special dari The Late Late Show yang menampilkan BLACKPINK akan tayang pada 27 April pukul 10 malam EST.

BLACKPINK pertama kali muncul di The Late Late Show pada tahun 2019.

Kala itu, BLACKPINK membawakan tembang Kill This Love dan memainkan permainan lucu Flinch.

Kemudian di tahun 2021, BLACKPINK kembali ke acara tersebut untuk mengobrol tentang konser online mereka THE SHOW sekaligus menampilkan lagu Pretty Savage.

Dilansir Daedline, selain BLACKPINK deretan selebriti papan atas Hollywood juga akan tampil dalam episode terakhir The Late Late Show with James Corden.

Di antaranya ada Ben Affleck, Bryan Cranston, Tom Cruise, Josh Gad, Kate Hudson, The Kardashian, Allison Janney dan masih banyak lagi.

Tom Cruise diatur untuk membintangi sketsa Lion King khusus selama primetime spesial.

Sementara itu, Allison Janney mencatatkan penampilan terbanyak di acara itu dengan 15 kunjungan sebelumnya.

Lalu The Kardashians akan tampil di segmen Take A Break dan akan ada satu penampilan terakhir Crosswalk the Musical.

The Last Late Late Show Terakhir dengan James Corden Carpool Karaoke Special akan tayang pada pukul 10 malam tanggal 27 April waktu setempat.

Kira-kira, hit BLACKPINK mana yang Anda harapkan akan mereka nyanyikan di Carpool Karaoke?

