Lirik dan Terjemahan Lagu I AM - IVE: I Am On My Way

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I AM yang dipopulerkan oleh IVE.

IVE membuat comeback dengan album full-length pertama mereka 'I'VE IVE' yang menampilkan judul lagu 'I AM'.

Album 'I'VE IVE' milik IVE telah dirilis pada 10 April 2023.

Berikut Lirik Lagu I AM yang Dinyanyikan oleh IVE:

Dareun muneul yeoreo ttara gal piryoneun eopseo

Neon neoye gillo nan naye gillo eum

Haruharumada saegi dallajin neukkim

Balkge bichi naneun gireul chaja

I'm on my way neon geunyang mideumyeon dwae

I'm on my way boineun geudaeroya

Neoneun nugungaye Dreams come true

Jeil joeun eoneu nare dejabyu

Meomulgopeun eodingaye nasseon byu

I'll be far away

That's my

Life is areumdaun galaxy

Be a writer, jangneuroneun fantasy

Naeil naege yeollineun geon big big stage

So that is who I am

Look at me

Now

Eojerang tto dareun jjarithan na

Duryeoun modeun ge seolleige

I'm in sky high, OMG

Sasohan geon da adeukhaejyeo wa

Look at me now

I'm on fire

I'm on my way neon geunyang mideumyeon dwae

I'm on my way boineun geudaeroya

Neoneun nugungaye Dreams come true

Jeil joeun eoneu nare dejabyu

Meomulgopeun eodingaye nasseon byu

I'll be far away

That's my

Life is areumdaun galaxy

Be a writer, jangneuroneun fantasy

Naeil naege yeollineun geon big big stage

So that is who I am

Eoneu gipeun bam gireul ireodo

Charari naraolla geureom nega

Jinaganeun daero girigeodeun

1, 2, 3

Fly up