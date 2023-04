Sosok Raffi Ahmad di Mata Nagita Slavina: Top, Mantap, Is The Best

TRIBUNNEWS.COM - Artis Nagita Slavina membeberkan penilaiannya terhadap sosok sang suami, Raffi Ahmad.

Dalam podcast Vindes yang dipandu Vincent dan Desta, Nagita Slavina menilai Raffi Ahmad sebagai sosok yang luar biasa.

Tanpa pikir panjang penilaian itu keluar dari mulut Nagita Slavina saat ditanya sosok Raffi Ahmad di matanya.

"Luar biasa, top, mantap, is the best," ungkapnya, dikutip dari YouTube Vindes, Selasa (11/4/2023).

Nagita Slavina alias Gigi tak memungkiri, Raffi Ahmad termasuk orang yang selalu bersikap baik pada orang di sekitarnya.

"(Raffi) definisi baik gitu ya," lanjutnya.

Baca juga: Nagita Slavina Kasihan jika Raffi Ahmad Terlalu Lama di Rumah, Sebut sang Suami Jadi Linglung

Gigi mengaku belajar banyak hal dari kepribadian Raffi Ahmad.

Ia yang semula cuek dan cenderung membatasi interaksi dengan orang lain pun, mulai mengubah diri setelah kenal Raffi.

"Jadinya tuh gua banyak-banyak belajar, karena tadinya tuh gue tuh orangnya agak cuek gitu."

"Terus kalau ke orang tuh suka gak enak hati, takut SKSD (sok kenal sok dekat)."

"Nah dia tuh yang mengajarkan gue untuk ke orang tuh enggak boleh kayak gitu, harus nyapa, datang kalau diundang. Kayak gitu itu dia yang ngajarin gitu," terangnya.

Vincent (kiri), Nagita Slavina (tengah), dan Desta (kanan) - Nagita Slavina saat menjadi bintang tamu di podcast Vindes. (Tangkapan layar YouTube VINDES)

Walaupun awalnya terpaksa mengubah sikapnya, wanita yang dinikahi Raffi pada 2014 lalu itu, kini mulai menikmati hasilnya.

"Ibaratnya tuh kayak nyeburin dulu, tapi jadi mau enggak mau, gua jadi bisa gitu," ujarnya.

Ibu dari Rafathar Malik Ahmad dan Rayyanza Malik Ahmad ini pun mengaku diajari Raffi untuk bisa bertahan di dunia kerja.