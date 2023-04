Akan Dirilis, Manoj Punjabi Beri Bocoran Adanya Trilogi Film Sewu Dino

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produser film Sewu Dino, Manoj Punjabi tak bisa menahan diri untuk memberikan bocoran untuk film terbarunya.

Film garapan Kimo Stamboel itu dibeberkan oleh Manoj Punjabi akan memiliki trilogi dan tak akan berhentu di rilisan tahun ini.

Manoj Punjabi berencana menggarap trilogi karya SimpleMan yang masih berhubungan dengan cerita Sewu Dino.

"Kalau tahu, di utas Twitter SimpleMan itu ada trilogi. Saya enggak bisa menunggu bahwa ada trilogi Sewu Dino ini," beber Manoj dalam acara press screening Sewu Dino di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

"Ending-nya sangat berpotensi, SimpleMan siap create universe. Dia sudah ada mapping mau ke mana," ungkapnya.

Meski filmnya baru akan dirilis, Manoj mengatakan bahwa adegan penting antara tokoh Sri (Mikha Tambayong) dan Sugi (Rio Dewanto) dalam film Sewu Dino punya potensi.

"Dialog antara Sri dan Sugi, itu sudah bisa tebak (kelanjutan film)," lanjutnya.

Kimo Stamboel masih menjadi pilihan utama Manoj Punjabi dalam menggarap film-film yang direncanakan dalam trilogi Sewu Dino.

"Kalau Kimo Stamboel, mungkin susah masuk MD, sekarang susah keluar dari MD. Kimo selalu diundang, the door is still open," kata Manoj.

Sekedar informasi, film Sewu Dino garapan MD Picture ramai dibicarakan setelah hadir dalam post credit KKN di Desa Penari. Sebab film Sewu Dino juga berangkat dari thread Twitter dari akun SimpleMan.

Sewu Dino dibintangi oleh Mikha Tambayong sebagai Sri, Karina Suwandi sebagai Karsa Atmaja, Giselma Firmansyah sebagai Dela, Rio Dewanto sebagai Sugik.

Ada juga Marthino Lio sebagai Sabdo Kuncoro, Givina sebagai Erna, Agla Artalidia sebagai Dini, Pritt Timothy sebagai Mbah Tamin dan Maryam Supraba sebagai Yuk Minah.