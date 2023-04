Boy William Ungkap Alasan Pertemukan Ayu Ting Ting dengan Keluarga: Oma Pingin Tahu

TRIBUNNEWS.COM - Kedekatan Boy William dengan Ayu Ting Ting kembali mencuri perhatian publik.

Baru-baru ini, Boy William mempertemukan Ayu Ting Ting dengan keluarganya.

Ayu Ting Ting pun sempat bertemu dengan ibunda dan oma Boy William.

Boy William mengungkap alasan di balik pertemuan Ayu Ting Ting dengan keluarganya.

Boy William menyebut sang oma, Susilawati Muljadi alias Oma Lazuardi penasaran dengan orang yang tengah dekat dengan sang cucu.

"Oma aku tuh tipikal orang yang segalanya pingin tahu, jadi oma tuh banyak nanya."

"Dia pingin tahu segalanya tentang siapapun yang dekat dengan cucunya," ungkap Boy William, dikutip Intens Investigasi, Rabu (12/4/2023).

Berbeda lagi dengan ibundanya yang lebih santai terkait kedekatan Boy William dengan wanita.

"Mama lebih nyantai orangnya, kontras banget," sambungnya.

Lebih lanjut, segala interaksinya dengan Ayu Ting Ting selama ini bukan sekadar untuk konten.

"Semua interaksi nggak ada yang dibuat-buat, everything is real," ujarnya.

Presenter 31 tahun melanjutkan interaksi yang terjadi dalam pertemuan Ayu Ting Ting dengan keluarganya tidak dibuat-buat.

Presenter Boy William mengungkapkan alasan pertemukan Ayu Ting Ting dengan keluarga. (YouTube Intens Investigasi)

"Cuman yang aku bilang itu kita namanya kita membuat sebuah produksi ini reality show."

"Interaksinya semua yang kalian lihat itu semua real, jadi everything you see is real," terangnya.