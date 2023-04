Lirik Lagu dan Terjemahan Consequences - Camila Cabello: Secret Keeping, Stop The Bleeding

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Consequences yang dipopulerkan oleh Camila Cabello.

Lagu Consequences dirilis pada tahun 2018 dalam album Camila.

Lagu Consequences berhasil meraih Penghargaan Musik iHeartRadio untuk Lirik Terbaik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Consequences yang dinyanyikan oleh Camila Cabello dalam artikel berikut:

Dirty tissues, trust issues

Tisu kotor, masalah kepercayaan

Glasses on the sink, they didn't fix you

Gelas di wastafel, tak cocok denganmu

Lonely pillows in a stranger's bed

Bantal kesepian di ranjang orang asing

Little voices in my head

Suara lirih di kepalaku

Secret keeping, stop the bleeding

Menjaga rahasia, hentikan luka

Lost a little weight because I wasn't eating

Kehilangan sedikit berat badan karena aku tak makan

All the souls that I can't listen to,

Jiwa-jiwa yang tak bisa kudengarkan

To tell the truth

Benar adanya

Loving you was young, and wild, and free

Mencintaimu terasa muda, liar, dan bebas

Loving you was cool, and hot, and sweet

Mencintaimu terasa sejuk, panas, dan manis