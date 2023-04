TREASURE akan Gelar Konser Tour yang Bertajuk Hello di Manila pada 15 April 2023

Boyband TREASURE dijadwalkan menggelar lanjutan konser tour yang bertajuk Hello di Manila pada 15 April 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Boyband asal Korea Selatan TREASURE akan menggelah konser di Manila, Filipina dalam waktu dekat.

Konser tersembut masih dalam rangkaian konser yang bertajuk 2023 TREASURE Hello.

Dikutip dari Push.abs-cbn, TREASURE akan menggelar konser di Manila pada 15 April mendatang.

Kabar tersebut sudah diumumkan TREASURE pada Rabu, 28 Desember 2022 lalu.

Konser tersebut berlokasi di Mall of Asia Arena.

TEUME sapaan akrab untuk penggemar TREASURE yang ada di Manila menyambut baik kabar tersebut.

"OMG! TREASURE di Manila! Aku akan pergi! Tidak sabar untuk melihat mereka!" tulis seorang penggemar.

"Semoga berhasil, anak-anak!! Tidak sabar untuk melihat kalian semua di sini di Filipina!! Semoga beruntung," komentar penggemar lainnya.

Selain di Manila, TREASURE juga menggelar konser mereka di negara-negara Asia termasuk Taipei, Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok, Singapura, dan Makau.

TREASURE merupakan boyband K-Pop yang dibentuk pada tahun 2019 oleh YG Entertainment.

Grup ini dibentuk melalui program reality-survival bernama YG Treasure Box.

Jelang konser TREASURE di Jakarta, pihak promotor sediakan layanan shuttle untuk para penggemar. (Tangkapan Layar Instagram @yg_treasure_official)

Grup ini terdiri dari sepuluh anggota yaitu Choi Hyun-suk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Yoon Jae-hyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Park Jeong-woo, dan So Jung-hwan.

Anggota sebelumnya termasuk Mashiho dan Bang Ye-dam yang hiatus pada Mei 2022 dan memutuskan keluar dari grup pada November 2022.

TREASURE memulai debutnya di tahun 2020 dengan album single pertama mereka The First Step: Chapter One.