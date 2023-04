Lirik Lagu dan Terjemahan A Sorrowful Reunion - Reality Club: The Sorrowful Reunion

TRIBUNNEWS.COM - Lagu A Sorrowful Reunion telah populer dilantunkan oleh Reality Club grup musik asal Indonesia yang telah digawangi Fathia Izzati.

Lagu beraliran alternatif/indie ini rilis pada 2019 lalu sebagai bagian dari album ketiga mereka, What Do You Really Know?.

Album tersebut dirilis secara independen dan dapat didengarkan di berbagai platform musik, salah satunya Spotify.

Simak terjemahan lirik lagu A Sorrowful Reunion dari Reality Club berikut ini:

She wondered when the raindrops fell

Dia bertanya-tanya kapan tetesan air hujan turun

She wondered why her cheeks were wet

Dia bertanya-tanya mengapa pipinya basah

And she entrusted a secret

Dan dia memercayakan sebuah rahasia

That I could not have kept

Yang tak bisa kujaga

I wonder where she is tonight

Aku bertanya-tanya dia di mana malam ini

And wonder why the dawn was so bright

Dan aku bertanya-tanya mengapa fajar begiru cerah

I couldn't contain it

Aku tidak bisa menahannya

Sank into the pavement

Tenggelam ke trotoar

The sorrowful reunion

Reuni yang menyedihkan

Was inevitable

Tak bisa dihindari

Living an illusion

Hidup dalam ilusi

Oh we were so compatible

Oh, dulu kita sangat cocok

And I miss all the X and Os

Dan aku merindukan semua ciuman dan pelukan

Do you regret the path you chose?

Apakah kau menyesali jalan yang kau pilih?

He looks as if he knows the way

Dia terlihat seperti dia tahu jalannya

So calm in his confliction

Sangat tenang dalam konfliknya

Though I know there's a storm here

Meski aku tahu ada badai di sini

Through his eyes I will hide my fear

Dalam matanya aku akan menyembunyikan ketakutanku

I wonder why he's so composed

Aku bertanya-tanya mengapa dia sangat tenang

Though life seems to hand out troubles on a tray

Kendati hidup tampaknya menyuguhkan masalah dalam nampan

Well I can't escape it

Yah, aku tidak bisa menghindarinya

Hid down in the basement

Bersembunyi di ruang bawah tanah

The sorrowful reunion

Reuni yang menyedihkan

Was inevitable

Tak bisa dihindari

Living an illusion

Hidup dalam ilusi

Oh but we were so compatible

Oh, tapi dulu kita sangat cocok

And I miss all the X and Os

Dan aku merindukan semua ciuman dan pelukan

Do you regret the path you chose

Apakah kau menyesali jalan yang kau pilih

With me?

Denganku?

