Lirik Lagu dan Terjemahan Dancing In the Breeze Alone - Reality Club: As The Wound Begins To Heal

Lirik lagu Dancing in the Breeze Alone milik Reality Club dan terjemahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Dancing in the Breeze Alone milik Reality Club ini telah dirilis pada tanggal 24 Februari 2023.

Lagu yang berjudul Dancing In The Breeze Alone ini berisikan banyak suara bertema musik koboi yang mengingatkan kita pada era wild west.

Lagu tersebut menceritakan tentang sebuah kisah tentang hubungan yang berakhir dengan buruk.

Lagu ini akan menampilkan ansambel paduan suara dari Kancatala, dan juga orkestra 46 piece yang dimainkan oleh Budapest Scoring Orchestra.

Dari sisi video musik lagu ini, Reality Club turut bekerja sama dengan Miura Films, dan disutradarai oleh Ibnu Dian, serta diperankan oleh salah satu punggawa BKR Brothers, yaitu Bobby Mandela.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Is It The Answer - Reality Club: Im In Love Not Because I Want To

Video musik Dancing In The Breeze Alone dapat disaksikan melalui kanal YouTube Reality Club pada 24 Februari 2023.

Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan Dancing in the Breeze Alone milik Reality Club:

The sun is all gone in this arrangement

So the darkness intercepts, time's a-wasting, so let's get

Out of this hole

The fighting is done, yet no one has won

And the wicked aftermath leaves us primitive and crass

As the wound begins to heal, the scar is only settling in

The disturbance of the peace, you're weak in the knees no more

With an empty harmony, we're dancing in the breeze alone

My core is distraught, I'm shaking, it's not the way

I'm willing to behave, think I dug myself a grave

We can't understand the forces at hand

Comprehending the divine, giving darkness of such kind

Well, only the weak could ever abide and play that game

Only the weak would ever have no one else to blame

Only the weak? Oh, how unfortunate, that's me

Oh, how unfortunate, that's me

As the wound begins to heal, the scar is only settling in

The disturbance of the peace, you're weak in the knees no more

With an empty harmony, I'm dancing in the breeze alone

With an empty harmony, I'm dancing in the breeze alone

With an empty harmony, I'm dancing in the breeze alone

Terjemahan bahasa Indonesianya:

Matahari telah hilang dalam pengaturan ini

Jadi kegelapan menghalangi, membuang-buang waktu, jadi mari kita keluar

dari lubang ini

Pertarungan sudah selesai, namun tidak ada yang menang

Dan kejahatan setelahnya pergi kita primitif dan

Intiku bingung, aku gemetar

Itu bukan caraku berperilaku, kupikir aku menggali kuburan untuk diriku sendiri

Kita tidak dapat memahami kekuatan yang ada

Memahami yang ilahi, memberikan kegelapan semacam itu

Nah, hanya yang lemah yang bisa bertahan dan memainkan permainan itu

Hanya yang lemah yang tidak akan menyalahkan orang lain

Hanya yang lemah? Oh, sialnya, itu aku

Oh, sialnya, itu aku

Saat luka mulai sembuh, bekas luka hanya mengendap

Gangguan kedamaian, kamu tidak lagi lemah di lutut

Dengan harmoni kosong, aku menari di angin sepoi-sepoi sendirian

Dengan harmoni kosong, aku menari sendirian ditiup angin

Dengan harmoni kosong, aku menari sendirian ditiup angin

(Tribunnews.com/Rinanda)