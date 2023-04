Lirik Lagu dan Terjemahan Real Friends - Camila Cabello: Give Me a Reason, Why

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Real Friends yang dipopulerkan oleh penyanyi Camila Cabello.

Diketahui lagu Real Friends dirilis pada tahun 2018 dalam album Camila.

Lagu Real Friends memiliki genre pop dan berdurasi 3 menit 35 detik.

Sejak pertama kali diunggah di YouTube lagu Real Friends telah ditonton sebnyak 44.486.315 kali.

Simak lirik lagu dan terjemahan Real Friends yang dinyanyikan oleh Camila Cabello dalam artikel berikut:

No, I think I'll stay in tonight

Tidak, aku pikir saya akan tinggal malam ini

Skip the conversations and the, oh, I'm fine's

Lewati percakapan dan, oh, aku baik-baik saja

No, I'm no stranger to surprise

Tidak, aku tidak asing dengan kejutan

This paper town has let me down too many times

Kota kertas ini sudah terlalu sering mengecewakanku

Why do I even try?

Mengapa aku bahkan mencoba?

Give me a reason why

Beri aku alasan kenapa

I thought that I could trust you, nevermind

Aku pikir aku bisa mempercayai Anda, tidak apa-apa

Why all the switching sides?

Mengapa semua sisi beralih?

Where do I draw the line?

Di mana saya menggambar garis?