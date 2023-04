Oshi No Ko Jadi Anime dengan Rating Tertinggi Hanya dengan 1 Episode

TRIBUNNEWS.COM - Anime baru Oshi no Ko berhasil meduduki puncak anime populer di MyAnimeList, hanya dengan satu episode saja.

Oshi no Ko merupakan anime yang diadaptasi dari manga karya Aka Akasaka, yang terkenal lewat karyanya, Kaguya Sama: Love Is War.

Anime Oshi no Ko baru saja rilis pada 12 April 2023 dengan durasi 90 menit.

Hanya dengan episode pertama, Oshi no Ko meraih rating 9.33/10 di MyAnimeList, mengalahkan anime Fullmetal Alchemist dengan skor 9.11.

Namun apa yang membuat anime Oshi no Ko trending dan meraih rating tertinggi?

Mengutip animesenpai.net, Oshi no Ko berkisah tentang dunia idol dan tantangan yang mereka hadapi.

Episode prolog bercerita tentang seorang idol berusia 16 tahun bernama Ai Hoshino dan salah satu penggemarnya, Gorou, yang merupakan seorang dokter kandungan.

Karena hal yang tidak dijelaskan, Ai Hoshino mengumumkan hiatus dari dunia hiburan.

Diketahui kemudian bahwa Ai tengah hamil anak kembar.

Suatu hari, Ai Hoshino tiba di rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya.

Gorou rupanya adalah dokter di rumah sakit tersebut.

Kedua karakter tersebut membentuk ikatan seiring berjalannya waktu.

Gorou berjanji akan menjaga Ai selama masa kehamilannya.

Namun karena beberapa kejadian yang tidak menguntungkan, Gorou dibunuh oleh salah satu penggemar Ai.

Gorou kemudian bereinkarnasi menjadi salah satu dari bayi kembar Ai.

Anime Oshi no Ko (IMDb)

Seiring berjalannya cerita, bayi kembar Ai tumbuh dan menyaksikan ibu mereka dibunuh secara brutal.

Mereka bersumpah untuk menemukan identitas si pembunuh.

Mereka memasuki dunia idol di Jepang, mengikuti jejak ibu mereka, dan hal-hal dengan cepat menjadi intens saat mereka memulai misi mereka untuk mengungkap kebenaran tentang kematian ibu mereka.

Plotnya mungkin tampak sederhana, tetapi apa yang membuat anime ini mendapat rating tinggi?

Animesenpai.net menulis episode pertama menampilkan animasi yang luar biasa, dengan temponya sempurna, tanpa momen yang membosankan.

Studio produksi Oshi No Ko, Doga Koba, juga bertanggung jawab atas karya terbaru seperti "The Helpful Fox Senko san", "My Senpai is Annoying", dan "Shikimori is Not Just a Cutie".

Rating Oshi no Ko di MyAnimeList (Screenshot MyAnimeList)

Selain itu, tema balas dendam/reinkarnasi cukup populer akhir-akhir ini, dan penerapannya dalam anime ini sangat fenomenal.

Prolog berdurasi 90 menit dinilai mampu membuat penonton semakin bersemangat.

Anime Oshi no Ko diatur untuk mengungkap sisi gelap dari industri hiburan, yang jarang digambarkan dalam anime lain.

Namun, ini bukan kali pertama di mana anime baru berhasil menggeser Fullmetal Alchemist dari posisi teratas.

Attack on Titan dan Fruit Basket adalah beberapa contoh anime terbaru yang sempat menduduki peringkat teratas di MyAnimeList.

Belum diketahui pula berapa lama Oshi no Ko mampu mempertahankan posisinya di puncak.

Meskipun episode pertama cukup menjanjikan, episode berikutnya bisa saja dapat menyebabkan penurunan peringkat.

Episode 2 anime Oshi No Ko akan tayang pada 19 April, mendatang.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)