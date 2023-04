HBO Max Umumkan Seri Prekuel Game of Thrones A Knight of the Seven Kingdoms

Game of Thrones - HBO Max umumkan seri prekuel terbaru dari Game of Thrones, yang berjudul A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night.

TRIBUNNEWS.COM - Seri prekuel Game of Thrones terbaru resmi diperkenalkan.

Layanan streaming video, HBO Max mengumumkan seri prekuel terbaru dari Game of Thrones yang berjudul A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night.

Pengumuman ini dilakukan HBO Max melalui akun Twitter-nya, @hbomax.

"Satu abad sebelumnya @GameofThrones, ada Ser Duncan si Jangkung dan pengawalnya, Egg.

Produser eksekutif oleh George RR Martin, Ira Parker, Ryan Condal, dan Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms : The Hedge Knight telah menerima pesanan langsung ke seri. #StreamOnMax" tulis HBO Max.

Baca juga: 3 Alasan Wajib Nonton Serial Klub Kecanduan Mantan di Netflix, Kisahnya Diangkat dari Serial Podcast

Seperti diketahui, serial A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night menceritakan tentang seorang ksatria bernama Ser Dungeon the Tall dan pengawalnya, Aegon V Targaryen, juga dikenal sebagai Egg.

Latar cerita ini berada di zaman ketika garis Targaryen masih memegang Tahta Besi, dan ingatan tentang naga terakhir belum berlalu dari ingatan yang hidup.

Pertama kali diumumkan pada awal tahun 2021, seri baru ini berlangsung kira-kira 90 tahun sebelum Game of Thrones yang asli.

Dikutip dari IGN, Steve Conrad dilaporkan bergabung dengan serial tersebut sebagai penulis dan produser eksekutif pada November 2021. Tidak jelas apakah dia masih terlibat.

Seri prekuel baru didasarkan pada serangkaian tiga novel yang dirilis selama sekitar satu dekade: The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003), dan Mystery Knight (2010).

Game of Thrones (Spy)

Baca juga: Aktris Jung Chae Yul Meninggal Dunia, Proses Syuting Serial Wedding Impossible Dihentikan

Seperti halnya Game of Thrones, penggemar sedang menunggu berita tentang potensi novel keempat, meskipun tentu saja Winds of Winter masih harus terjadi terlebih dahulu.

Penulis Game of Thrones, George RR Martin terikat pada serial ini sebagai penulis dan produser eksekutif, begitu juga dengan co-executive producer House of the Dragon Ira Parker.

Ryan Condal dan Vince Gerardis juga terdaftar sebagai produser eksekutif.

A Knight of the Seven Kingdoms akan mencoba dan meniru kesuksesan House of the Dragon, yang menjadi hit besar untuk HBO saat dirilis tahun lalu.

Musim 2 secara resmi memulai produksi awal pekan ini.

Tidak ada tanggal rilis untuk seri ini berdasarkan Dunk and Egg.

(Tribunnews.com/Whiesa)