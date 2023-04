Lirik Lagu dan Terjemahan My Treasure - TREASURE: Gabyeopge Amu Noraena Teureonoko

Inilah lirik lagu dan terjemahan My Treasure yang dinyanyikan oleh boyband TREASURE.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan My Treasure yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, TREASURE.

Pada tahun 2021 lalu video klip lagu My Treasure sudah ditonton sebanyak 453 ribu kali di YouTube setelah satu jam dirilis.

Lagu My Treasure terdapat dalam album TREASURE yang berjudul The First Step: Treasure Effect.

My Treasure memiliki genre musik Korean Dance atau K-pop.

Berikut lirik lagu My Treasure lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Lirik

Jichin haneulbit

Haeneun jamdeulgo

Barami bulmyeon

da jinagago isseo

Kkumeseo kkaen deut

Dasi saeropge

It’s alright jal doel geoya

Takae mami