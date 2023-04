Kejutan BLACKPINK di Coachella 2023, Keempat Member Tampil Solo

TRIBUNNEWS.COM - Girl grup asal Korea Selatan, BLACKPINK tampil sebagai penampil utama (Headliner) di Coachella 2023.

Di Coachella 2023, BLACKPINK membawakan 5 judul lagu di antaranya, Pink Venom, Kill This Love, How You Like That, Kick It, Whistle.

Tidak hanya itu, BLACKPINK juga memberikan kejutan kepada para penggemar di Coachella 2023 dengan memamerkan keunikan individu melalui penampilan solo mereka.

Penampilan solo mereka dibuka dengan Jennie BLACKPINK yang membawakan lagu 'You & Me'.

Jennie BLACKPINK tampak mengenakan pakaian serba putih yang terinspirasi dari penari balet dengan rambut yang dikuncir dua, dikutip dari Kbizoom.

Penampilan Jennie BLACKPINK terlihat menawan dengan manik-manik mutiara yang menghiasi pakaian putihnya.

Selanjutnya, Jisoo BLACPINK sebagai member yang tampil kedua setelah Jennie.

Jisoo BLACKPINK menarik perhatian dengan membawakan lagu 'FLOWER' dalam balutan pakaian merah yang memukau.

Sesuai dengan judul lagu yang ia bawakan, gaun merah Jisoo menampilkan detail beberapa bunga.

Dengan visual sempurna dan penguasaan panggung yang alami, Jisoo BLACKPINK menampilkan penampilan yang luar biasa untuk perilisan musik solo pertamanya.

Kemudian Rose BLACKPINK menjadi member ketiga yang tampil solo.

Penampilan Solo Keempat Member BLACKPINK

Untuk penampilan solonya, Rosé membawakan campuran dua lagu, 'Hard To Love' dan 'On The Ground'.

Rose mencuri perhatian dengan pakaian yang berani dan memancarkan kepercayaan diri.

Sebagai member BLACKPINK terakhir yang tampil di Coachella 2023, Lisa membawakan 'MONEY”' dengan kekuatan luar biasa.