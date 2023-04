Sinopsis The Strange Thing About the Johnsons, Film Pendek yang Dirilis Pada Tahun 2011

Reatha Grey, John C. Johnson, Billy Mayo, Danièle Watts, dan Brandon Greenhouse di Film The Strange Thing About the Johnsons - Berikut sinopsis film The Strange Thing About the Johnsons yang telah dirilis pada tahun 2011.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film The Strange Thing About the Johnsons.

Film The Strange Thing About the Johnsons merupakan film pendek yang menceritakan kisah sebuah keluarga.

Film The Strange Thing About the Johnsons disutradarai dan ditulis oleh Ari Aster.

Berdurasi 28 menit, film The StrangeThing About the Johnsons dirilis pada tahun 2011.

Adapun pemeran dalam film The Strange Thing About the Johnsons di antaranya, Billy Mayo, Brandon Greenhouse, dan Angela Bullock.

Sinopsis Film The Strange Thing About the Johnsons

Billy Mayo dan Brandon Greenhouse di Film The Strange Thing About the Johnsons

Pada suatu hari, terdapat keluarga kelas menengah yang bernama Johnsons.

Keluarga ini terdiri dari suami atau ayah, ibu atau istri dan seorang anak.

Kepala keluarga dari Johnsons ini adalah Sidney.

Sidney merupakan penyair terkenal yang dikenal karena kebaikannya.

Kemudian Joan adalah istri atau ibu dari keluarga Johnsons.

Joan merupakan ibu rumah tangga yang obsesif dan kehodupan di setiap pesta.

Terakhir, anak dari pasangan Sidney dan Joan yaitu Isaiah.

Saat itu, Isaiah baru saja menikah dengan seorang perempuan.