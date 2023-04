Dikabarkan Putus Camila Cabello Kepergok Berpelukan dengan Shawn Mendes di Coachella 2023

TRIBUNNEWS.COM - Dikabarkan putus Camila Cabello dan Shawn Mendes kepergok berpelukan di Coachella 2023.

Diketahui sebelumnya, Camila Cabello dan Shawn Mendes terekam kamera menghadiri festival musik Coachella di Califonia, Amerika Serikat.

Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @deuxmoi, Minggu (16/4/2023).

Dalam video tersebut terlihat Camila Cabello dan Shawn Mendes sedang berpelukan.

Sesekali Camila Cabello tampak tersenyum ke arah Shawn Mendes.

"Shawn Mendes and Camila Cabello at Coachella this weekend," tulis akun tersebut dalam keterangan unggahannya.

Baca juga: Camila Cabello Tampil Bareng Jisoo BLACKPINK di Konser Amerika Serikat

(Shawn Mendes dan Camila Cabello di Coachella akhir pekan ini)

Unggahan tersebut sontak mendapatkan banyak komentar, tak terkecuali komentar dari fans keduanya.

Banyak penggemar Camila Cabello dan Shawn Mendes yang tak percaya melihat keduanya kembali dekat.

Sebagai tambahan informasi Camila Cabello dan Shawn Mendes dikabarkan telah putus pada tahun 2021 lalu.

"Saya tidak berpikir bahwa mereka kembali bersama... tapi saya pikir mereka kadang-kadang menikmati berhubungan - rasa hormat kepada mereka berdua," tulis salah satu penggemar dalam komentar unggahan tersebut.

Camila Cabello (kiri) Shawn Mendes (kanan) - Camila Cabello kepergok beradegan mesra dengan Shawn Mendes di Coachella 2023 setelah dikabarkan putus.

Baca juga: Shawn Mendes Tunda Tur Dunia, Fokus pada Pemulihan Kesehatan Mentalnya

Jungkook BTS Diam-diam Nonton Coachella

Member boyband BTS, Jungkook diam-diam menonton Coachella di Amerika Serikat.

Kehadiran Jungkook diacara tersebut pun sempat perbincangan di Twitter.