Jin & Jun The Movie, Tawarkan Tontonan Nostalgia Keluarga di Bioskop Saat Libur Lebaran Tiba

Jin & Jun The Movie siap disaksikan oleh seluruh penikmat film di tanah air pada 19 April 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Rumah Produksi MVP Pictures menggelar Press Screening, Press Conference & Gala Premiere Jin & Jun The Movie berlokasi di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan pada 14 April 2023.

Dihadiri oleh Amrit Punjabi selaku Co-Produser, Anggy Umbara selaku Sutradara & Penulis serta para Cast dari Jin & Jun The Movie diantaranya, Dwi Sasono, Rey Bong, Davina Karamoy, Clay Gribble, Alif Rivelino dan Sarah Felicia. Jin & Jun The Movie siap disaksikan oleh seluruh penikmat film di tanah air pada 19 April 2023.

Jin & Jun The Movie diangkat dari sinema elektronik 27 tahun lalu yang berhasil menelurkan 272 jumlah episode dan tiga musim selama tahun 1996 sampai dengan tahun 2002. Mengangkat cerita dari sinetron terlaris sepanjang masa pada tahun 1996 yang berjudul Jin & Jun ke layar lebar.

Sinetron tersebut sempat dibintangi oleh Sahrul Gunawan, Didi Riyadi & Zacky Zimah sebagai Jun dan juga M. Amin dan Robert Syarif sebagai Jin Mustofa. Film layar lebar Jin & Jun ini diharapkan bisa menghidupkan kembali memori masa remaja dan kejayaan sinetron Jin & Jun.

Jin & Jun The Movie Menceritakan kehidupan Jun yang seketika berubah sejak bertemu dengan Jin di rumah tua, hidupnya tak lagi dekat dengan rundungan beberapa orang di sekolahnya hingga Jun menjadi Murid yang poular di sekolah.

Semua yang Jun inginkan adalah kewajiban Jin untuk mengabulkannya. Akan tetapi menjadi populer dan dipandang di sekolahnya membuat Jun merasakan ada yang aneh beberapa waktu belakang.

Bagaimana petualangan Jun dan Om Jin yang #selaluberdua menghadapi setiap masalah yang mereka dihadapi? Akankah kehadiran Om Jin di hidup Jun membuatnya semakin baik, atau justru kehadiran Om Jin membuat kehidupan Jun semakin terpuruk?

Nantikan keseruan petualangan Jun dan Om Jin yang #selaluberdua di layar bioskop, serentak tanggal 19 April 2023, Lebaran tahun ini. Nantikan informasi terkait mengenai Jin & Jun The Movie hanya di social media Instagram @mvppictures_id

MVP Pictures juga memberikan peluang secara fast track kepada kalian semua yang memiliki ketertarikan untuk terjun ke dalam industri perfilman Indonesia, baik sebagai Aktor, Aktris, Sutradara, Penulis ataupun tenaga kreatif lainnya.

Cara berpartisipasi sangat mudah sekali, nonton film Jin & Jun The Movie di bioskop mulai tayang tanggal 19 April dan simpan potongan tiketnya. Silahkan foto secara selfie dengan potongan tiket nonton, upload ke Social Media di Instagram ataupun Tiktok lalu jangan lupa tag raampunjabimvp, MVP Pictures & Jin & Jun The Movie. Pemilihan akan secara acak untuk mengikuti audisi dengan Sutradara, Penulis Skenario, juru kamera ternama dari industri per-filman.

Film ini juga mendapatkan dukungan dari Livin’ by Mandiri. Untuk Jin & Jun The Movie, MVP Pictures menggandeng Bank Mandiri menjadi Bank Partner. Kolaborasi ini menjadi wujud konsistensi Bank Mandiri untuk menghadirkan kemudahan transaksi bagi masyarakat dan menjadi lokomotif urban lifestyle di Indonesia,” Ujar Aquarius Rudianto selaku Direktur jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri.

Lebih lanjut, Aquarius menjelaskan bahwa untuk memeriahkan kegiatan ini di Bank Mandiri akan menghadirkan program “Sukha Nonton” dengan promo menarik untuk film “Jin dan Jun”.

Terdapat penawaran spesial yang diberikan oleh Livin’ by Bank Mandiri berupa cashback 100 persen bagi nasabah baru apabila bertransaksi menggunakan Qris Livin’ by Mandiri. Untuk Nasabah eksisting dapatkan juga cashback hingga 50% jika membayar menggunakan Qris Livin’ by Mandiri.

Selain itu, terdapat promo Buy 1 Get 1 dengan menggunakan Livin’poin. Semua fasilitas ini bisa dinikmati mulai tanggal 20 April 2023 bertepatan dengan tayangnya Jin & Jun The Movie diseluruh bioskop di Indonesia. Untuk info detail mengenai program ini dapat mengunjungi link : bmri.id/livinxjindanjun

Selain itu, kolaborasi antara Bank Mandiri dan MVP juga menghadirkan kartu eMoney special edition film “Jin dan Jun” yang bisa digunakan untuk transaksi dimana saja ataupun collectible item yang dapat dibeli di Tokopedia, Blibli, dan Shopee.

Untuk memeriahkan perilisan film Jin & Jun The Movie, MVP Pictures juga bekerja sama dengan platform distribusi video singkat terdepan, TikTok, sebagai official content partner.

Mulai dari 10 April–5 Mei 2023 mendatang, para pencinta film komedi dan pengguna TikTok di Indonesia dapat mengakses berbagai konten eksklusif seperti trailer, sinopsis, bloopers, behind the scenes, hingga klip wawancara bersama para kru dan pemain “Jin & Jun The Movie”.

Selain itu, MVP Pictures dan TikTok juga akan menyelenggarakan sesi live talkshow yang akan dipandu oleh para pemain film Jin dan Jun pada 14 April 2023 pukul 16.00 WIB. Seluruh rangkaian konten dan kegiatan Jin & Jun The Movie ini dapat diakses melalui akun resmi MVP Pictures @mvppictures_id di TikTok.