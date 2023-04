Profil Jada Pinkett Smith, Pemeran Ratu Cleopatra di Seri Dokumenter Queen Cleopatra di Netflix

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Jada Pinkett Smith, pemeran Ratu Cleopatra dalam seri dokumenter Queen Cleopatra yang tayang di Netflix pada 10 Mei 2023.

Jada Pinkett Smith merupakan istri dari aktor Hollywood, Will Smith.

Jada akan memerankan sosok Ratu Cleopatra yang terkenal karena kecerdasan dan kecantikannya di Queen Cleopatra.

Cleopatra merupakan Ratu Kerajaan Ptolemeous Mesir dan merupakan pemimpin terakhirnya.

Ratu Cleopatra adalah keturunan dari pendiri dinasti Ptolemeous dan jenderal Yunani Makedonia Ptolemous I Soter.

Seri dokumenter Queen Cleopatra akan dibagi menjadi empat bagian, dikutip dari Daily Times.

Jada lahir pada 18 September 1971, di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat (AS).

Ia adalah kontraktor Robsol Pinkett Jr. dan perawat Adrienne Banfield-Jones.

Jada Pinkett Smith menghadiri Sekolah Seni Baltimore saat remaja, di mana salah satu teman sekelas dan temannya adalah mendiang artis rap Tupac Shakur.

Jada Pinkett Smith telah terjun ke dunia hiburan sejak kecil, dikutip dari Biography.

Ia mendapat peran besar pertama pada tahun 1991 dengan peran berulang di spin-off Cosby Show berjudul A Different World.

Jada Pinkett Smith kemudian mulai berakting di berbagai film seperti Jason's Lyric (1994), Set it Off (1996), The Nutty Professor (1996), Scream 2 (1997) dan Return to Paradise (1998).

Pada tahun 2000, Jada Pinkett Smith kembali muncul di Bamboozled.

Namanya semakin dikenal melalui perannya di film The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions.