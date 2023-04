Sosok Kang Dong Won, Aktor yang Dirumorkan Dekat dengan Rose BLACKPINK, Debut Akting sejak 2003

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Kang Dong Won sedang menjadi sorotan publik baru-baru ini.

Kang Dong Won dirumorkan sedang menjalin hubungan spesial dengan Rose BLACKPINK.

Menurut informasi yang beredar, keduanya diketahui sempat berfoto bersama di sebuah acara pertemuan.

Mengutip dari TribunnewsWiki.com, foto tersebut diposting oleh mantan kepala kreatif Blurberry, Riccardo Tisci.

Pihak YG Entertainment pun telah menanggapi rumor tentang kedekatan Kang Dong Won dengan Rose BLACKPINK ini.

Menurut pihak YG Entertainment tak ada yang perlu dikonfirmasi karena hal tersebut sudah masuk ranah privasi sang artis.

Aktor papan atas asal Korea Selatan Kang Dong Won lahir pada 18 Januari 1981.

Kang Dong Won berasal dari Kota Busan, Korea Selatan.

Ia merupakan lulusan dari Hanyang University (Ansan Campus).

Kang Dong Won ini pernah membintangi beberapa judul film dan serial drama.

Mengutip dari asianwiki.com, sosok Kang Dong Won terkenal sejak tahun 2003.

Ia terjun ke dunia peran, pertama kali membintangi serial drama Country Princess tahun 2003.

Kemudian di tahun yang sama ia memerankan karakter Lee Jae in dalam serial drama Something About 1 Percent.

Nama Kang Dong Won mendadak jadi trending di Google Trends Indonesia, Senin (17/4/2023) terkait isu kencan dengan Rose BLACKPINK. (K-GEN)

Kang Dong Won diketahui juga membintangi film berjudul Too Beautiful to Lie yang tayang pada tahun 2004.