Aziz Hedra Rasakan Debut Manis di Industri Musik Indonesia Usai Lagunya Viral di Negara Lain

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Aziz Hedra rasakan debut manis ketika karya perdananya 'Somebody's Pleasure' mulai beredar.

Meski bukan nama baru karena sudah terkenal lewat aksi covernya, Aziz Hedra tetap merasa spesial ketika karya orisinilnya dikenal banyak orang.

Sebab lagunya mendapatkan banyak pendengar baru tak hanya di Indonesia tapi dari berbagai negara.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Somebodys Pleasure - Aziz Hedra: Soul Try To Figure It Out

Tak hany itu lagunya yang berjudul Somebody's Pleasure menjadi pemuncak di chart Viral dari Spotify di Indonesia, Malaysia dan Filipina, lalu masuk ke Viral Global dan Top 50 Spotify di Singapura, Thailand dan Vietnam.

Aziz pun mengucap syukur lewat sebuah video yang menunjukkan deretan pencapain dari lagu terbarunya itu.

"You guys are insane. Thank you so much, guys! Thank you to everyone who's participating on this project as well, xoxo," ujar Aziz Hedra dikutip Tribunnews.com dari Instagramnya, Selasa (18/4/2023).

Aziz tak pernah menyangka lagu debutnya itu bisa diterima banyak pendengar. Dalam sebuah wawancara Aziz sempat tak bisa berkata-kata perihal pencapaiannya itu.

"Ketika aku tulis lagu ini, aku berharap ada yang suka dengan karya aku dan pengen banget coba bawain secara live. Tapi sekarang, aku kehabisan kata-kata dan sangat bersyukur," tuturnya.

Menurut Aziz kesuksesan lagunya tersebut tak terlepas karena saat ini lagu-lagu sangat mudah diakses oleh banyak orang.

"Memang mungkin naroh lagunya di platform digital sekarang lebih accessible, tapi yang melakukan hal itu juga banyak, dan sekarang menurut aku banyak banget lho karya lokal yang bagus. Bahkan karya-karya home studio atau rumahan makin keren-keren," tutur Aziz.

Sebagai wujud rasa syukurnya, Aziz Hedra berencana merayakannya degan mengadakan sebuah intimate showcase pada Juni 2023.