Jadwal Acara TV Jumat, 21 April 2023: Spider-Man: Into the Spider-Verse di TRANS 7, Shiva di ANTV

Inilah jadwal acara TV Jumat, 21 April 2023 Anda bisa saksikan tayangan Spider-Man: Into the Spider-Verse di TRANS 7 dan Shiva di ANTV.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Jumat (21/4/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Mosques from Around the World, Berita Utama, Indonesia Update, Kompas Malam, dan Breaking News.

Kemudian di ANTV Senyum Ramadhan, Boneka Poppy, Shiva, Imlie, Takien: The Haunted Tree, dan Jodoh Wasiat Bapak.

Selanjutnya, dalam channel TRANS 7 Shalat Idul Fitri, Spotlite, Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2 Fast 2 Furious dan The Karate Kid.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Insert Siang, Bikin Laper, Dunia Punya Cerita, dan Tanpa Batas di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Fokus Siang, Pintu Berkah Siang Spc Ramadan, Juara Indonesia Ramadhan, Cinta Yang Tak Sederhana, Mudik Asyik dan Mega Film Asia.

Berikut jadwal acara TV Jumat 21 April 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi

07:00 - 09:30

Sapa Indonesia Pagi

09:30 - 10:00

Mosques from Around the World

10:00 - 11:00

Berita Utama

11:00 - 13:00

Kompas Siang

13:00 - 14:00

Sapa Indonesia Siang