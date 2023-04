Lirik dan Terjemahan Lagu Dive - NCT DoJaeJung: I Can Dive, I’m Diving Into You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dilengkapi terjemahan lagu Dive yang baru dirilis oleh boyband asal Korea Selatan, NCT DoJaeJung.

Sebagai tanda debut, grup vokal pria asuhan SM Entertainment, NCT DoJaeJung merilis mini album Perfume pada Senin, (17/4/2023).

Lagu Dive menjadi track ke-3 dalam mini album pertama NCT DoJaeJung tersebut.

Dive adalah lagu R&B bertempo sedang dengan lirik mengisahkan hati yang tenggelam sepenuhnya kepada orang yang dicintai.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Dive yang dipopulerkan oleh NCT DoJaeJung dapat disimak di bawah ini:

Doyoung (kiri), Jaehyun (tengah), dan Jungwoo (kanan) - Foto teaser mini album Perfume milik NCT DoJaeJung, bertajuk The Scent Note: Base Note. (Instagram @nct_dojaejung)

Lirik Lagu Dive - NCT DoJaeJung

[Verse 1]

Nal kkaewo something

Sorido eopsi

Beonjyeowa chokchogi

Machi kkumgateun motion

Nuneul ttel sudo eopsi

Barabwa gamanhi

Budeureoun songillo nal dudeuryeo

Daeun sungan peojineun geu mulgyeol

Nan cheoeum maju boneun sesange nuneul tteo

Kkomjjak mot hage jeomjeom nal jeoksyeo

[Chorus]

Neoneun han bangulssik drip, drop

Naegero beonjyeowa

Memallatdeon maeum wiro

Danbiga doeeo naeryeowa

Sonsseul su eomneun padocheoreom

Deo deo sege millyeowa

Nal heumppeok jeoksyeo drip, drop

Eoneusae gadeuk cha

[Post-Chorus]

Nan jujeo eopsi neoegero dive

Neul kkumkkwowatdeon neoegero dive

Dive

[Verse 2]

Ije al geonman gata

Samak geu neomeo kkeute

Pyeolchyeojyeo pureun scene

I'm falling through

Pyeonanhaejineun silence

Oh, nugudo chajeul su eopge

Gipi deo gipi, oh

Tumyeonghan geu bicheuro nal mul deullyeo

Neomchil deusi bupuneun i gamjeong

Oh neoreul mollasseotdeon sesangeun da jiwo

Deo wonhae gakkai soneul ppeodeo

[Chorus]

Neoneun han bangulssik drip, drop

Naegero beonjyeowa

Memallatdeon maeum wiro

Danbiga doeeo naeryeowa

Sonsseul su eomneun padocheoreom

Deo deo sege millyeowa

Nal heumppeok jeoksyeo drip, drop

Eoneusae gadeuk cha

[Post-Chorus]

Nan jujeo eopsi neoegero dive

Neul kkumkkwowatdeon neoegero dive

Jom deo gipi neoegero dive

Neul kkumkkwowatdeon neoegero dive

(gipi gipi neoege) ppajyeoga

[Bridge]

Mulsoge jamgin deut

Pyeonghwaroun i neukkim (Oh, yeah, I do)

Neon machi goyohi

Nae mamkkaji dadogineun bigachi

Adeukae ije modeun geon

Deoneun uimi eomneun geol

Neowa hamkke kkumeul kkuneun i sungan

I can dive, I’m diving into you

[Chorus]

Neoneun chokchokage drip, drop (beonjyeooneun bi)

Naui ane seumyeowa (nae ane seumyeowa)

Ttaseuhaejyeo neoui wiro (Uhm)

Kkok anajuneun geot gata (pogeunhi gamssawa, yeah)

Nae mamsok gadeuk chaeul su itge

Jom deo gakkai wa

Nal heumppeok jeoksyeo drip, drop

Neoroman gadeuk cha