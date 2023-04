Lirik Lagu dan Terjemahan Love is Pain - FINNEAS: That Hollow Feeling in Your Chest

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Love is Pain milik FINNEAS dan terjemahan bahasa Indonesianya.

Love is Pain adalah lagu ke-6 dari album kedua FINNEAS Optimist, dirilis pada 15 Oktober 2021.

Lagu ini berbicara tentang mencintai seseorang, yang tentu bisa menyenangkan dan indah, tetapi juga memiliki kekurangan.

Lagu ini ditulis sendiri oleh FINNEAS dan di distribusikan oleh Universal Music Group.

Lirik:

[Verse 1]

Say it's not enough to be in love

You need to prove it somehow

It's not dollar signs or pick up lines

Or anything that you could kiss away now

[Chorus]

That sinking feeling that you get

When you say something you'll regret

'Cause you were jealous of some stranger