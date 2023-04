Profil Moon Sua, Adik Moonbin ASTRO Pimpin Upacara Pemakaman sang Kakak sebagai Chief Mourners

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Moon Sua, adik Moonbin ASTRO yang akan memimpin upacara pemakaman sang kakak sebagai Chief Mourners.

Dikutip dari Kprofiles Moon Sua lahir dengan nama Moon Soo Ah.

Ia lebih dikenal dengan nama panggungnya yakni, Moon Sua.

Moon Sua lahir pada 9 September 1999 di Cheongju, Korea Selatan.

Diketahui Moon Sua memiliki tinggi badan 164 cm dan berat badan 47 kg.

Baca juga: Kakak Moon Sua Moonbin ASTRO Meninggal Dunia, Billlie Tunda Fansign

Perjalanan Karier Moon Sua

Moon Sua diketahui merupakan mantan trainee di YG Entertainment.

Ia bergabung pada tahun 2009 dan memutuskan keluar pada tahun 2019.

Moon Sua diketahui memproduksi lagu dan membuat koreografi selama bergabung di YG Entertainment.

Lagu Elle Varner - Only Wanna Give It To You adalah lagu yang ia nyanyikan saat audisi.

Moon Sua pun sempat dilatih untuk menjadi rapper.

Kini ia bergabung dengan girlband Billlie.

Moon Sua - Moonbin ASTRO meninggal dunia, ungkapan perasaan Moon Sua viral di media sosial. (Twitter @1THE9inmyheart)

Baca juga: Moonbin ASTRO Meninggal Dunia, Video Lawas sang Adik Moon Sua Ungkapan Perasaan Haru Viral

Pimpin Upacara Pemakaman Moonbin ASTRO sebagai Chief Mourners

Moon Sua diketahui akan memimpin upacara pemakaman kakanya Moonbin ASTRO sebagai Chief Mourners.