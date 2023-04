Chord Gitar dan Lirik Lagu Song 2 - Blur

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Song 2 dari Blur.

Lagu Song 2 merupakan lagi milik Blur yang rilis tahun 1997 lalu.

Song 2 berada di album bertajuk 'Blur' dan masuk dalam nominasi Song of the Year dari Brit Award.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu What You Wont Do for Love - Bobby Caldwell

Song 2 - Blur

[Intro]

F#m E A Bm C#m

Woo-hoo

F#m E A Bm C#m

Woo-hoo

F#m E A Bm C#m

Woo-hoo

F#m E A Bm C#m

Woo-hoo

[Verse 1]

F#m E A Bm C#m

I got my head checked

F#m E A Bm C#m

By a jumbo jet

F#m E A Bm C#m

It wasn't easy

F#m E A Bm C#m

But nothing is, no

[Chorus]

F#m E

Woo-hoo

A Bm C#m

When I feel heavy-metal

F#m E

Woo-hoo

A Bm C#m

And I'm pins and I'm needles

F#m E

Woo-hoo

A Bm C#m

Well, I lie and I'm easy

F#m A

All the time but I'm never sure

D

Why I need you

F#m E A Bm C#m

Pleased to meet you

F#m E A Bm C#m

[Verse 2]

F#m E A Bm C#m

I got my head down

F#m E A Bm C#m

When I was young

F#m E A Bm C#m

It's not my problem

F#m E A Bm C#m

It's not my problem

[Chorus]

F#m E

Woo-hoo

A Bm C#m

When I feel heavy-metal

F#m E

Woo-hoo

A Bm C#m

And I'm pins and I'm needles

F#m E

Woo-hoo

A Bm C#m

Well, I lie and I'm easy

F#m A

All the time but I'm never sure

D

Why I need you

F#m E A Bm C#m

Pleased to meet you

[Outro]

F#m E A Bm C#m

Yeah yeah

F#m E A Bm C#m

Yeah yeah

F#m E A Bm C#m

Yeah yeah

(Tribunnews.com)