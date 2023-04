Lirik dan Terjemahan Lagu Try Me - Jorja Smith: I Don't Have to Tell You What I've Changed

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Try Me yang dinyanyikan oleh Jorja Smith.

Lirik Lagu Try Me - Jorja Smith:

Ask me about me again

You know it hurts to feel it

You should read between these-

Ask me about me again

Even when my heart declines

Nothing works when I don't

Go 'head try me

'Cause I'm safe behind these walls

Think you can take me through the fog where I'm no challenge

Childish, childish

Yeah, you, you can try me

I've changed?

There's only been one thing that I've changed

Nothin' is ever enough

I don't have to tell you what I've changed, oh-oh, no

'Cause I couldn't tell you that I've changed (Changed)

There's only been one thing that has changed (Changed, changed)

Nothin' is ever enough (Changed)

I don't have to tell you what I've changed, no-oh, no

'Cause I couldn't tell you that-

I, I think too fast at times

I try to keep it out

But it don't work even though I try to forget that

Even though I try to forget that

I know that it's hard to ignore it

I know that it's heartless to play me

Go 'head try me

I've changed?

There's only been one thing that I've changed

Nothin' is ever enough

I don't have to tell you what I've changed, oh-oh, no

'Cause I couldn't tell you that I've changed (Changed)

There's only been one thing that has changed

Nothin' is ever enough (Changed)

I don't have to tell you what I've changed, no-oh

'Cause I couldn't tell you that

Hoping I've learnt

Take back your word

Might hurt, but I won't hide

I know myself, I know I wasn't

The only one that has been through what I have today

Can you wait for this second?

To please somebody else other than your needs

You've got a lot left on these sleeves

But your heart's not on your sleeve

Try to believe me though

Gotta listen, gotta learn, gotta live, gotta fight, gotta earn

And your mind's made up on me

I say your mind's made up on me

Gotta live, gotta learn

Terjemahan Lagu Try Me - Jorja Smith:

Tanyakan padaku tentang diriku lagi

Kamu tahu rasanya sakit untuk merasakannya

Kamu harus membaca di antara ini-

Tanyakan padaku tentang diriku lagi

Bahkan ketika hatiku menolak

Tidak ada yang berhasil ketika aku tidak melakukannya

Ayo uji diriku

Karena aku aman di balik tembok ini

Kamu pikir kamu bisa membawaku melewati kabut di mana aku bukan tantangan

Kekanak-kanakan, kekanak-kanakan

Ya, kamu, kamu bisa menguji diriku

Aku telah berubah?

Hanya ada satu hal yang aku ubah

Tidak ada yang pernah cukup

Aku tidak perlu memberi tahumu apa yang telah aku ubah, oh-oh, tidak

Karena aku tidak bisa memberitahumu bahwa aku telah berubah (Berubah)

Hanya ada satu hal yang telah berubah (Berubah, berubah)

Tidak ada yang cukup (Berubah)

Aku tidak perlu memberi tahumu apa yang telah aku ubah, tidak-oh, tidak

Karena aku tidak bisa memberitahumu itu

Aku, terkadang aku berpikir terlalu cepat

Aku mencoba untuk mempertahankannya

Tapi itu tidak berhasil meskipun aku mencoba untuk melupakannya

Meski aku mencoba untuk melupakannya

Aku tahu sulit untuk mengabaikannya

Aku tahu bahwa tidak berperasaan untuk mempermainkan diriku

Teruskan untuk uji diriku

Aku telah berubah?

Hanya ada satu hal yang aku ubah

Tidak ada yang pernah cukup

Aku tidak perlu memberi tahumu apa yang telah aku ubah, oh-oh, tidak

Karena aku tidak bisa memberitahumu bahwa aku telah berubah (Berubah)

Hanya ada satu hal yang telah berubah

Tidak ada yang cukup (Berubah)

Aku tidak perlu memberi tahumu apa yang telah aku ubah, tidak-oh

Karena aku tidak bisa memberitahumu itu

Berharap aku telah belajar

Ambil kembali kata-katamu

Mungkin menyakitkan, tapi aku tidak akan bersembunyi

Aku tahu diriku, aku tahu aku bukanlah

Satu-satunya yang telah melalui apa yang aku miliki hari ini

Bisakah kamu menunggu detik ini?

Untuk menyenangkan orang lain selain kebutuhanmu

Masih banyak yang tersisa di lengan baju ini

Tapi hatimu tidak ada di lengan bajumu

Cobalah untuk percaya padaku

Harus mendengarkan, harus belajar, harus hidup, harus berjuang, harus menghasilkan

Dan pikiranmu dibuat padaku

Aku katakan pikiranmu adalah buatan diriku

Harus hidup, harus belajar

